Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,16 azalarak 475,05 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,25 gerileyerek 15.718 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08 azalışla 7.272 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 düşüşle 6.760 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,24 gerilemeyle 8.980 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde 1,1610 seviyesinden işlem görüyor.
Almanya'da bugün açıklanan verilere göre, kasımda Gfk tüketici güven endeksi eksi 0,5 düzeyindeki beklentileri aşarak 0,9'a yükseldi.
Analistler, perşembe günü gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası toplantısı öncesinde Avrupa pay piyasalarında "bekle-gör" temasının hakim olduğunu söyledi.
Bugün veri gündeminin zayıf olduğuna işaret eden analistler, ABD'de toptan eşya stokları ve dayanıklı mal siparişlerinin yanı sıra şirketlerin 3. çeyrek finansal sonuçlarının izleneceğini bildirdi.
Kaynak: AA
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