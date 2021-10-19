Avrupa borsaları Fransa hariç yükselişle kapandı

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.06 itibarıyla yüzde 0,19'luk artışla 1,163 seviyelerinden işlem gördü.

Fransa'da ise CAC 40 endeksi yüzde 0,05'lik düşüşle 6.669,85 puana geriledi.

Türk askerinin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresi uzatıldı

Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davasında tanık ifadesi ortaya çıktı: 'Nasıl seviştiğinizi de anlat' dedi