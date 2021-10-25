Avrupa borsaları Fransa hariç yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü Fransa dışında yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü Fransa dışında yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,07 artışla 472,21 puana çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 artarak 7.222,82 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,36 yükselerek 15.599,23 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,92 değer kazanarak 26.815,79 puana ulaştı. Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,31 değer kaybederek 6.712,87 puana indi. Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.33 itibarıyla yüzde 0,35 gerileyerek 1,161 seviyelerinden işlem gördü. Avrupa'da yatırımcılar, enflasyon endişelerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vakalara ve açıklanan şirket bilançolarına odaklandı. Almanya'da Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, ekimde 97,7 puana gerileyerek düşüşünü art arda dördüncü aya taşıdı.

Son Dakika

Yedek kulübesindeki sohbette kahkahalara boğuldular! Fatih Terim ve Sergen Yalçın'ın o anları büyük ilgi çekti

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiyle ilgili eleştirilere yanıt: Her evde araba var

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyükelçilerin geri adımıyla ilgili ilk açıklama: Yanlışlarından döndüler

Düğün sonrası eğlencesinde "Neden hesabı sen ödedin?" tartışması damadın vurulmasıyla sonuçlandı

Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında "Çocuk benden değil" diyen adam haklı çıktı

Halı yıkamaya götürülen halıdan 40 bin TL'lik altın çıktı

Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti

Kenan Sofuoğlu'nun 3 kişiyle motosiklete binmesi olay oldu