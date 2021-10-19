Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Bailey'in bugün yapacağı konuşmada para politikasının geleceğine ilişkin ipuçlarının aranacağını dile getiren analistler, doğal gaz ve metal fiyatlarındaki oynaklığın da takip edileceğini söyledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 azalışla 7.199 puanda, Fransa 'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 düşüşle 6.668 puanda ve İspanya 'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,16 artışla 8.951 puanda bulunuyor.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,06 değer kazanarak 467,34 puan, Almanya 'da DAX 30 endeksi yüzde 0,05 düşüşle 15.467 puan oldu.

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