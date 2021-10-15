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Axess Mobil, Starbucks iş birliğiyle kahveseverlere hitap ediyor - Son Dakika

Axess Mobil, Starbucks iş birliğiyle kahveseverlere hitap ediyor

15.10.2021 16:04
Axess Mobil, Starbucks iş birliğiyle kahveseverlere hitap ediyor

Axess Mobil'in, kahve zinciri Starbucks ile 10 yıldır sürdürdüğü iş birliği çerçevesinde bir yeniliğe daha imza atıldı.

Axess Mobil'in, kahve zinciri Starbucks ile 10 yıldır sürdürdüğü iş birliği çerçevesinde bir yeniliğe daha imza atıldı.

Akbank açıklamasına göre, bu uygulama ile birlikte Axessliler, Axess Mobil üzerinden Starbucks hesabı oluşturarak bakiyelerini görüntüleyebiliyor, diledikleri zaman Akbank kredi ve banka kartları ile bakiye yükleyebiliyor, otomatik yükleme talimatı verebiliyor ve Starbucks ödemelerini başlatabiliyor.

Üstelik Axess'in, Türkiye'de 42 ilde 533 mağazası bulunan Starbucks ile yapılan bu iş birliğinin lansmanına özel bir de hediyesi bulunuyor.

15 Kasım'a kadar Axess Mobil'den Starbucks hesabına 50 TL ve üzeri bakiye yüklemesi yapan Akbanklılar 2 adet Tall boy hediye kahve kazanıyor. Starbucks Mobil Uygulamasını ilk kez indirenler, bir adet Tall boy kahve daha kazanabiliyor.

"Müşterilerimiz artık Starbucks hesaplarını Axess Mobil'den kolayca yönetiyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, müşterilerine her ay yüzlerce farklı kampanya sunan Axess Mobil'in bu yeni iş birliğinin stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, Starbucks entegrasyonunun Akbank müşterileri için büyük kolaylık ve kazanç getireceğini ifade etti.

Yüce, şunları kaydetti:

"Axess ile dijital yolculuğumuz hem Axess Mobil'deki teknolojik geliştirmeler ile hem de müşterilerimize katma değer sağlayacağımız marka iş birliklerimiz ile devam ediyor. Bu iş birliği ile kahvesever müşterilerimiz artık Starbucks hesaplarını Axess Mobil'den kolayca yönetiyor. Lansman ve sonrasında, Starbucks'a özel kampanya ve ayrıcalıklardan Axess Mobil sayesinde faydalanabiliyor. Türkiye'de ilklere imza atan Axess ile global ve yerel lider kahve zinciri Starbucks'ın Axess Mobil üzerinden yaptığımız entegrasyonunu müşterilerimizle buluşturduğumuz için oldukça heyecanlıyız.

Akbanklılara Axess Mobil'den sunduğumuz uçtan uça deneyim ile müşterilerimiz Starbucks işlemlerini ve kazanımlarını Axess Mobil içerisinden yönetebilecekler. Bu iş birliği ile müşterilerimize Axess Mobil'den yapacakları yüklemeler kapsamında dönemsel kampanyalarla ek faydalar da sunulacak. Bu ek faydaların ilkini ise bugün başlatıyoruz. Bu güzel yeniliğin keyfini hep beraber çıkartmak için Starbucks'tan 30 yıldız yani 2 adet kahve hediyemiz olduğunu da hatırlatmak isterim. Bu iş birliğimizin Axess Mobil için yepyeni bir dönemin habercisi olduğunu söyleyebiliriz. Yeniliklerden haberdar olmak için herkesi Axess Mobil'i takip etmeye davet ediyoruz."

Hakan Binbaşgil, Starbucks, Türkiye, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Axess Mobil, Starbucks iş birliğiyle kahveseverlere hitap ediyor - Son Dakika Ekonomi


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