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Bakan Pakdemirli: 55 milyon 289 bin TL destek ödemesi bugün hesaplara yatıyor - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: 55 milyon 289 bin TL destek ödemesi bugün hesaplara yatıyor

15.10.2021 14:37
Bakan Pakdemirli: 55 milyon 289 bin TL destek ödemesi bugün hesaplara yatıyor

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilere seslenerek "55 milyon 289 bin 64 TL destek ödemesi bugün hesaplara yatıyor" paylaşımında bulundu.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilere seslenerek "55 milyon 289 bin 64 TL destek ödemesi bugün hesaplara yatıyor" paylaşımında bulundu.

Bakan Pakdemirli, çiftçilere verilen destek ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. 'Çiftçilerimize hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun' diyerek paylaşım yapan Pakdemirli, "55 milyon 289 bin 64 TL destek ödemesi bugün hesaplara yatıyor. Kırsal Kalkınma: 472 yatırımcıya 40 milyon 579 bin 681 TL. Sertifikalı Tohum Üretim: 23 firmaya 14 milyon 645 bin 35 TL. Sertifikalı Tohum Kullanım: 226 üreticiye 64 bin 348 TL. Destek bizden, üretmek sizden" ifadelerini kullandı.


Bakan Pakdemirli: 55 milyon 289 bin TL destek ödemesi bugün hesaplara yatıyor

Bekir Pakdemirli, Türk Lirası, Twitter, Tohum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Pakdemirli: 55 milyon 289 bin TL destek ödemesi bugün hesaplara yatıyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bakan Pakdemirli: 55 milyon 289 bin TL destek ödemesi bugün hesaplara yatıyor - Son Dakika
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