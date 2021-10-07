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Bandırma'da ceviz fidanı üretiminde kalite artışı için "doku kültürü laboratuvarı" önerisi - Son Dakika

Bandırma'da ceviz fidanı üretiminde kalite artışı için "doku kültürü laboratuvarı" önerisi

07.10.2021 08:21
Bandırma'da ceviz fidanı üretiminde kalite artışı için

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Ekonometri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Metehan Yılgör, Türkiye'nin aşılı ceviz fidanı üretiminin tamamına yakınının karşılandığı ilçede standartların belirlenip daha fazla kalitenin sağlanması için laboratuvar kurulmasını önerdiklerini bildirdi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Ekonometri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Metehan Yılgör, Türkiye'nin aşılı ceviz fidanı üretiminin tamamına yakınının karşılandığı ilçede standartların belirlenip daha fazla kalitenin sağlanması için laboratuvar kurulmasını önerdiklerini bildirdi.

Yılgör, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bandırma Ticaret Borsası ve Bandırma Ticaret Odası tarafından kurulan doku kültür komisyonu olarak bu laboratuvarı çok önemsediklerini belirtti.

Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsünde bulunan laboratuvarlardan birinin bu alana ayrılabileceğini, enstitünün yetkililerine de bu durumu ilettiklerini aktaran Yılgör, şunları kaydetti:

"Laboratuvar, Bandırma ve yöresinde daha kaliteli ceviz fidanı yetiştirilmesine büyük katkı sağlayacak. Sahil Yenice Mahallesi ve yöresi, Türkiye'de aşılı ceviz fidanı üretiminin yüzde 90'nını karşılamaktadır. Türkiye topraklarında ceviz fidanı aşısı yüzde 95 oranında hiçbir bölgede tutmamaktadır. Bunun anlamı, ceviz ağacına sahip olmak isteyenler ceviz fidanını bölgemizden almak durumundadır ancak bölgemizde dolayısıyla ülkemizdeki ceviz fidanı üretiminde bir standart yok. Eğer doku kültürü üzerine bir laboratuvar kurarsak aşılı ceviz fidanı üretimi dahil birçok üründe belirli standartlar sağlanarak, her üründe kaliteyi artırabiliriz."

Yılgör, 1983 yılında dönemin Yalova Araştırma Müdürü Gültekin Çelebioğlu'nun Türkiye genelinde toprak ve iklim yapısı üzerine yaptığı araştırmaların ardından Sahil Yenice Mahallesi'nin ceviz fidanı ekimi hususunda en uygun fiziki yapıya sahip olduğu belirlediğini kaydetti.

Ceviz fidanı yetiştiriciliğinin ilçe için büyük bir kazanç kapısı olduğuna dikkati çeken Yılgör, "Ceviz fidancılığı, tavukçuluktan sonra Bandırma bölgesine 30-40 milyon lira ile en çok kazanç getiren sektördür. Ek olarak, ceviz fidancılığı üretiminde Yenice Mahallesi'nde günlük 1000-1500 kişi istihdam edilmektedir. Bu bağlamda, bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Bandırma'da ceviz fidanı üretiminde kalite artışı için doku kültürü laboratuvarı önerisi

Ekonometri, Türkiye, Eylül, Ceviz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bandırma'da ceviz fidanı üretiminde kalite artışı için 'doku kültürü laboratuvarı' önerisi - Son Dakika Ekonomi


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