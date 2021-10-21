Üye Girişi
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 4 trilyon 90 milyar lira oldu - Son Dakika

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 4 trilyon 90 milyar lira oldu

21.10.2021 14:25
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 4 trilyon 90 milyar lira oldu

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 15 Ekim itibarıyla bir önceki haftaya kıyasla 61 milyar 100 milyon lira artarak 4 trilyon 89 milyar 976 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 15 Ekim itibarıyla bir önceki haftaya kıyasla 61 milyar 100 milyon lira artarak 4 trilyon 89 milyar 976 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 15 Ekim haftası itibarıyla 61 milyar 100 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 4 trilyon 28 milyar 876 milyon liradan 4 trilyon 89 milyar 976 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), 15 Ekim haftası itibarıyla 116 milyar 391 milyon lira artış kaydetti. Söz konusu haftada yüzde 2,8 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 4 trilyon 246 milyar 214 milyon lira oldu.

Taksitli ticari krediler 612,7 milyar lira oldu

Tüketici kredileri tutarı, 15 Ekim ile biten haftada önceki haftaya göre 117 milyon lira azalarak 737 milyar 318 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 284 milyar 409 milyon lirası konut, 14 milyar 212 milyon lirası taşıt ve 438 milyar 696 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 5 milyar 327 milyon lira yükselerek 612 milyar 681 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 0,4 azalarak 184 milyar 598 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 76 milyar 664 milyon lirası taksitli, 107 milyar 934 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 15 Ekim haftası itibarıyla 1 milyar 31 milyon lira artarak 150 milyar 311 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 116 milyar 696 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 172 milyon lira artarak 822 milyar 997 milyon lira oldu.

Kredi Kartı, 15 Ekim, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 4 trilyon 90 milyar lira oldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı 14:14 2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 16'ya düşürdü 14:10 Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 16'ya düşürdü Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi 14:09 Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi
İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle el ele pozunu paylaştı 13:29 İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle el ele pozunu paylaştı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'e Osman Kavala için sert tepkisi: Ders vermek haddinize mi sizin? 13:14 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'e Osman Kavala için sert tepkisi: Ders vermek haddinize mi sizin? O kaçtı, sahibi kovaladı! Yaramaz maymununu balık ağı ile böyle yakaladı 12:56 O kaçtı, sahibi kovaladı! Yaramaz maymununu balık ağı ile böyle yakaladı
RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak 12:26 RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak Not bırakıp 5. kattan atlayarak intihar eden Aleyna'nın otopsi raporu çıktı! Kanında alkol, beyin doku harabiyeti ve iç kanama tespit edildi 11:23 Not bırakıp 5. kattan atlayarak intihar eden Aleyna'nın otopsi raporu çıktı! Kanında alkol, beyin doku harabiyeti ve iç kanama tespit edildi

Son Dakika Haberleri
14:17 1 milyon 800 bin lirayı sahibine teslim etmemiş! Yalanı ortaya çıkan taksici gazetecilere saldırdı: Ben kendimi kaybettim, her an bir şey yapabilirim
14:13 2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı
14:12 İmamoğlu, KYK yurtlarında kalan öğrencilerin, yüksek kotalı internet talebinde topu bakanlığa attı: Bakanlık onay versin halledeyim
14:10 Son Dakika: Faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırdı
14:10 Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 16'ya düşürdü
14:08 Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi
14:00 Son Dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı istifa etti
13:29 İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle el ele pozunu paylaştı
13:28 Son Dakika! Erdoğan, "Suriye'ye yeni operasyon yapılacak mı?" sorusuna cevap verdi: İşi kendi akışına bırakamayız
13:13 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'e Osman Kavala için sert tepkisi: Ders vermek haddinize mi sizin?
1 milyon 800 bin lirayı sahibine teslim etmemiş! Yalanı ortaya çıkan taksici gazetecilere saldırdı: Ben kendimi kaybettim, her an bir şey yapabilirim 1 milyon 800 bin lirayı sahibine teslim etmemiş! Yalanı ortaya çıkan taksici gazetecilere saldırdı: Ben kendimi kaybettim, her an bir şey yapabilirim         
14:17
İmamoğlu, KYK yurtlarında kalan öğrencilerin, yüksek kotalı internet talebinde topu bakanlığa attı: Bakanlık onay versin halledeyim İmamoğlu, KYK yurtlarında kalan öğrencilerin, yüksek kotalı internet talebinde topu bakanlığa attı: Bakanlık onay versin halledeyim         
14:13
Son Dakika: Faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırdı Son Dakika: Faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırdı         
14:10
Son Dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı istifa etti Son Dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı istifa etti         
14:00
Saldırıya uğrayan müzisyen Erdal Erdoğan sessizliğini bozdu: Konunun ırkçılıkla alakası yok Saldırıya uğrayan müzisyen Erdal Erdoğan sessizliğini bozdu: Konunun ırkçılıkla alakası yok         
13:23
Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış halde bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk sonuçlar geldi Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış halde bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk sonuçlar geldi         
13:03
Taliban, Afganistanlı kadın voleybolcuyu kafasını keserek öldürdü Taliban, Afganistanlı kadın voleybolcuyu kafasını keserek öldürdü         
12:45
Diyanet'in Diyanet'in "Baldızla zina nikahı bozar mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu         
12:02
Çöpte ziynet eşyası bulan Afgan kadın, sahibine vermek istediği altınların sahte olduğunu öğrenince şaşkınlık geçirdi Çöpte ziynet eşyası bulan Afgan kadın, sahibine vermek istediği altınların sahte olduğunu öğrenince şaşkınlık geçirdi         
11:22
Bakan Koca'nın Bakan Koca'nın "Okullar kapanmayacak" çıkışı sonrası sosyal medyada istifa sesleri yükseldi         
11:05
Taksicilerin Taksicilerin "1 milyon 800 bin TL'yi sahibine teslim ettik" hikayesi palavra çıktı         
10:38
Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti         
10:09
DEVA, Gelecek ve Türkiye Değişim Partisi de Millet İttifakı'nda yer alacak! Slogan ise DEVA, Gelecek ve Türkiye Değişim Partisi de Millet İttifakı'nda yer alacak! Slogan ise "Cumhur tek, Millet birlik"         
10:07
Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı         
09:20
Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye vatandaştan tepki: Değerli öküz, aracını düzgün yere park et Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye vatandaştan tepki: Değerli öküz, aracını düzgün yere park et         
08:18
İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık         
07:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir avuç ülke" sözleri Rusya'yı kızdırdı: Kabul edilebilir değil         
20:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2021 14:30:11. #1.12#
SON DAKİKA: Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 4 trilyon 90 milyar lira oldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement