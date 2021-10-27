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Basına destek paketinin süresi uzatıldı - Son Dakika

Basına destek paketinin süresi uzatıldı

27.10.2021 10:49
Basına destek paketinin süresi uzatıldı

Basın İlan Kurumu (BİK), pandemi sürecinde resmi ilan ve reklam alan süreli yayınların yerine getirmek zorunda olduğu şartlardan olumsuz etkilenmemeleri ve gazetecilik faaliyetlerini eksiksiz sürdürebilmeleri için aldığı tedbirlerden fiili satışla ilgili maddenin süresinin 31 Aralık 2021...

Basın İlan Kurumu (BİK), pandemi sürecinde resmi ilan ve reklam alan süreli yayınların yerine getirmek zorunda olduğu şartlardan olumsuz etkilenmemeleri ve gazetecilik faaliyetlerini eksiksiz sürdürebilmeleri için aldığı tedbirlerden fiili satışla ilgili maddenin süresinin 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılması kararı aldı.

Covid-19 salgınının devam etmesi nedeniyle, resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı süreli yayınların, salgınından minimum etkilenmesi ve mevzuat yükümlülüklerinin yerine getirilememesi nedeniyle gazetelerin mağduriyet yaşamamaları için, Resmi Gazetenin 24 Şubat 2021 tarihli nüshasında yayımlanan BİK Genel Kurulunun 215 sayılı kararının 2. maddesinin süresi 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Süreli yayınların mevzuat gereği yerine getirmek zorunda olduğu fiili satış şartlarını kapsayan madde şöyle:

"2. Gazetelerin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 46, 66, 72, 73, 79 ve 81. maddelerine göre aranılan fiili satış adedine (baskı-bayi-abone vs.) ilişkin düşüşlerde salgın mücbir sebep olarak değerlendirilecek ve anılan maddelerdeki fiili satış adetleri şartları uygulanmayacak." - ERZİNCAN

Basına destek paketinin süresi uzatıldı

Basın İlan Kurumu, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Basına destek paketinin süresi uzatıldı - Son Dakika Ekonomi


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