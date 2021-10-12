BDDK, TOM Finansman'a faaliyet izni verdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), TOM Finansman AŞ'ye faaliyet izni verdi.

BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararına göre, TOM Finansman AŞ'ye, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca faaliyet izni verildi.

Kurum, söz konusu şirketin kuruluş izni talebini haziran ayında onaylamıştı.