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Belediye kendi üretip ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor - Son Dakika

Belediye kendi üretip ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor

27.10.2021 15:18
Belediye kendi üretip ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor

Süleymanpaşa Belediyesi, kırsal mahallelerdeki belediyeye ait tarlalarda gerçekleştirdiği tarım faaliyetleri ile elde ettiği yüzde 100 yerli ve milli ürünleri aşevinde kullanmaya başladı.

Süleymanpaşa Belediyesi, kırsal mahallelerdeki belediyeye ait tarlalarda gerçekleştirdiği tarım faaliyetleri ile elde ettiği yüzde 100 yerli ve milli ürünleri aşevinde kullanmaya başladı.

Ayçiçeği hasadının ardından Trakya Birlik Entegre Tesisleri'nde sıkılıp 18 litrelik tenekelere doldurulan 500 teneke yemeklik sıvıyağ, Süleymanpaşa Belediyesine teslim edildi. Sıvıyağlar Süleymanpaşa Belediyesi Aşevi mutfağında kullanılacak ve ayrıca ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Bunun yanı sıra belediye tarafından tarlalarda ekilip hasadı yapılan nohut, mercimek benzeri diğer tahıllar da aşevi mutfağında piştikten sonra ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılıyor.

"Projemiz şehrimize hayırlı olsun"

Sıvıyağları teslim alan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Süleymanpaşa Belediyemizin tarlalarında yüzde 10 yerli ve milli olarak yetiştirdiğimiz ayçiçeklerinden ilk yağlarımızı ürettik. Trakya Birlik tesislerinde sıkımı yapılan ayçiçeklerimizden 500 teneke yemeklik yağ elde ettik. Aşevimizde her gün bin 200 vatandaşımız için hazırladığımız yemeklerde kullanmak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza erzak kolileriyle birlikte dağıtmak amacıyla hayata geçirdiğimiz projemizin şehrimize ve halkımıza hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

Trakya Bölgesi, Tarım, Milli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Belediye kendi üretip ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor - Son Dakika Ekonomi


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