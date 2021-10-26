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Berberler 'evde tıraş'tan muzdarip - Son Dakika

Berberler 'evde tıraş'tan muzdarip

26.10.2021 11:43
Berberler 'evde tıraş'tan muzdarip

Pandemide vatandaşların kendi imkanlarıyla saç-sakal tıraşı olması alışkanlık haline geldi.

Pandemide vatandaşların kendi imkanlarıyla saç-sakal tıraşı olması alışkanlık haline geldi. Normalleşmeyle kepenk kaldıran berberler müşteri azlığından yakınıyor. Bu nedenle fiyat artırmak zorunda kaldıklarını söylediler.

Pandemide kapalı olan berberler normalleşmeyle yeniden faaliyete geçti. Ancak salgın döneminde kendi imkanlarıyla evde tıraş olmayı alışkanlık haline getiren vatandaşlar, berbere uğramaz oldu. Hal böyle olunca berberler de müşteri azlığından dolayı fiyat artımı yaptıklarını söyledi. Buna birde tıraş işleminde kullanılan araç ve gereçlerin pahalanmasının da eklenmesiyle saç ve sakal kesimi 50 liraya yükseldi.

"Evde tıraş oluyorlar"

Berber Musa Akçiçek, "Pandemiden dolayı işler durgun. Pandemi öncesinde olan yoğunluk şuanda yok. İnsanlar bu koronavirüsten dolayı korkuyorlar. Yaşlı potansiyelimiz hiç yok evde tıraş oluyorlar. Fiyatlarda pandemiden dolayı ve aldığımız tıraş ürünlerine gelen yüzde 100 zamdan dolayı biraz yükseldi. Önceden saç sakal 30-35 TL arasındaydı şuanda 50 TL. Berberler odasının belirlediği fiyat aralığını biz yansıtamıyoruz. Yansıtmış olsak tıraş olmaya gelen müşteri bulamayız. Berberler odasının belirlediği fiyat ortalama 60-70 TL ama biz 50 TL alıyoruz" dedi.

"İşlerimiz eskisi kadar yoğun değil"

tıraş ürünlerine gelen zamların tıraş fiyatlarını etkilediğini belirten berber Andan Coşkun, "İşlerimiz eskisi gibi yok. Pandemiden dolayı insanlar evde tıraş oluyor. Kendilerine makine almışlar evde tıraş oluyorlar. Aldığımız tıraş malzemelerine zam geldi. Malzemelere gelen zammı tıraşta yansıtmak istiyoruz ama müşteri kabul etmiyor. Zam yansıttığımız zaman müşteri gelmiyor. Bizde müşteriler kaçmasın diye fiyatları sabit tutuyoruz. Geçtiğimiz sene saç ve sakal tıraşı fiyatları 25-30 TL arasındaydı. Şuanda 40-50 TL arasında saç ve sakal tıraşını yapıyoruz. Bugün 35 TL'ye tıraş ettiğimiz insanı bir gün sonra jilete sabuna zam gelince şimdi 40 TL oldu dediğinde bir sonraki tıraş gelmiyor" ifadelerini kullandı.

Fiyatların uygun olduğunu belirten müşteri Başaran Büyük, "2 veya 3 haftada bir tıraş oluyorum. Bence tıraş fiyatları uygun. Saç sakal tıraşımı 50 TL'ye oluyorum eskiden tabi ki daha uygundu ama pandemi dönemine göre uygun buluyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Berberler 'evde tıraş'tan muzdarip

Türk Lirası, Pandemi, Tragger, Berber, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Berberler 'evde tıraş'tan muzdarip - Son Dakika Ekonomi


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