BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,14 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,22 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,14 257 212 44 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,14 52 50 2 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,13 6 3 3 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,15 29 20 9 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,22 111 103 8 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları -0,07 29 8 20 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 0,05 15 13 2 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,18 15 15 0 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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