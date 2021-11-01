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BES fonu istatistikleri - Son Dakika

BES fonu istatistikleri

01.11.2021 16:36
BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,14 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,22 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,14 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,22 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,1425721244
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,1452502
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,13633
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,1529209
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,221111038
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,0729820
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,0515132
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,1815150
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Fon Sepeti Fonları, Bireysel Emeklilik, Katılım Fonları, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BES fonu istatistikleri - Son Dakika Ekonomi


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