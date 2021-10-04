En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 1,09 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 0,98 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF" ve yüzde 0,93 ile "AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,021067
|-1,09
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,039654
|-0,98
|AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF
|0,117820
|-0,93
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,135812
|-0,91
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,219537
|-0,90
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,159818
|-0,85
|AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF
|0,125707
|-0,78
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,031181
|-0,77
|Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF
|0,010043
|-0,67
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,047420
|-0,67
Kaynak: AA
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