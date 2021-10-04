En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 1,09 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 0,98 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF" ve yüzde 0,93 ile "AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,021067 -1,09 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,039654 -0,98 AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF 0,117820 -0,93 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,135812 -0,91 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,219537 -0,90 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,159818 -0,85 AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF 0,125707 -0,78 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,031181 -0,77 Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF 0,010043 -0,67 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,047420 -0,67 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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