Son dakika haber... En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,66 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF yüzde 1,45 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 1,29 ile "Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,069173 1,66 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018148 1,45 Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF 0,028034 1,29 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,040494 1,27 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,070465 1,20 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,019446 1,08 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,038012 1,08 VEM Standart EYF 0,072039 1,02 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,020213 0,98 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019079 0,97 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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