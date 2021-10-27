Üye Girişi
Son dakika haber... En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika

Son dakika haber... En fazla kazandıran BES fonları

27.10.2021 15:55
Son dakika haber... En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika haberleri: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,66 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF yüzde 1,45 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 1,29 ile "Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,66 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF yüzde 1,45 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 1,29 ile "Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0691731,66
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0181481,45
Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF0,0280341,29
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0404941,27
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0704651,20
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,0194461,08
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0380121,08
VEM Standart EYF0,0720391,02
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,0202130,98
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,0190790,97
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Bireysel Emeklilik, Kazandıran Fonlar, Tragger, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL'ye yükseldi 16:00 Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL'ye yükseldi Kulüpler Birliği, MHK Başkanlığı için Mustafa Çulcu isminde anlaşma sağladı 15:40 Kulüpler Birliği, MHK Başkanlığı için Mustafa Çulcu isminde anlaşma sağladı Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti 15:38 Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti
Twitch'te bağışlar üzerinden kara para akladığı iddia edilen Türk yayıncıların listesi paylaşıldı 15:06 Twitch'te bağışlar üzerinden kara para akladığı iddia edilen Türk yayıncıların listesi paylaşıldı Süpermarketlerin piyasayı organize ettiği tespit edildi! Ağır cezalar onları bekliyor 15:04 Süpermarketlerin piyasayı organize ettiği tespit edildi! Ağır cezalar onları bekliyor Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim 14:25 Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim
Eski Bakan Bülent Akarcalı, 13:54 Eski Bakan Bülent Akarcalı, "Çocukluğunu bilirim" dediği Osman Kavala'yla ilgili bilinmeyenleri Haberler.com'a anlattı Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi 13:46 Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi

Son Dakika Haberleri
15:41 Tır şoförü tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülen apartman görevlisi, bakkala sığınmış
15:39 Kulüpler Birliği, MHK Başkanlığı için Mustafa Çulcu isminde anlaşma sağladı
15:39 Emekli polis, eşini ve kızını tabancayla yaraladıktan sonra intihar etti
15:38 Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti
15:27 Sergen Yalçın, sürekli Fatih Terim'le kıyaslanmasına noktayı koydu: Onunla yarışmak zor
15:14 Son dakika magazin haberleri! Magazin olayları
15:04 İmamoğlu'na Meral Akşener'in adaylık açıklamaları soruldu: Bu tartışmaların dışında biriyim
14:49 Fenerbahçe'de hoca değişimi kapıda mı? İşte Vitor Pereira'nın yerine gelebilecek isim
14:48 Erdoğan'dan dikkat çeken Osman Kavala açıklaması: Gereği neyse bunu yapacağız
14:24 Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim
Aynı yerden fotoğraf paylaştılar! Mehmet Aslan ve Simge Sütşurup yeni bir aşka yelken mi açtı? Aynı yerden fotoğraf paylaştılar! Mehmet Aslan ve Simge Sütşurup yeni bir aşka yelken mi açtı?         
16:00
Tır şoförü tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülen apartman görevlisi, bakkala sığınmış Tır şoförü tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülen apartman görevlisi, bakkala sığınmış         
15:42
Emekli polis, eşini ve kızını tabancayla yaraladıktan sonra intihar etti Emekli polis, eşini ve kızını tabancayla yaraladıktan sonra intihar etti         
15:39
Klasik otomobilini baştan yarattı! Şimdi en uçuk teklifleri bile kabul etmiyor Klasik otomobilini baştan yarattı! Şimdi en uçuk teklifleri bile kabul etmiyor         
15:37
İmamoğlu'na Meral Akşener'in adaylık açıklamaları soruldu: Bu tartışmaların dışında biriyim İmamoğlu'na Meral Akşener'in adaylık açıklamaları soruldu: Bu tartışmaların dışında biriyim         
15:04
Erdoğan'dan dikkat çeken Osman Kavala açıklaması: Gereği neyse bunu yapacağız Erdoğan'dan dikkat çeken Osman Kavala açıklaması: Gereği neyse bunu yapacağız         
14:48
Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, "Azgındım" savunması şaşkınlık yarattı         
14:23
Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını saniyeler içinde emiyor! 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını saniyeler içinde emiyor! 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı         
13:54
Şebnem Şirin, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü Şebnem Şirin, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü         
12:31
Aşiretten yeni karar: Düğünlerde 50 bin liranın üzerinde altın takılmayacak Aşiretten yeni karar: Düğünlerde 50 bin liranın üzerinde altın takılmayacak         
12:17
Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler         
12:06
Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu         
11:23
Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş         
10:33
Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti         
09:41
Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı         
23:26
EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi         
23:05
Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak         
21:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2021 16:05:23. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement