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Beymen Club'tan zamansız ve doğa dostu koleksiyon - Son Dakika

Beymen Club'tan zamansız ve doğa dostu koleksiyon

07.10.2021 10:57
Beymen Club'tan zamansız ve doğa dostu koleksiyon

Beymen Club, 2021 sonbahar-kış sezonunda "Şimdi Nereye?" sloganı ile modaseverleri yeni bir yolculuğa davet ediyor.

Beymen Club, 2021 sonbahar-kış sezonunda "Şimdi Nereye?" sloganı ile modaseverleri yeni bir yolculuğa davet ediyor.

Beymen'den yapılan açıklamaya göre, başlangıç noktasının keşfetmek olduğu bu yolculuk, "Şimdi Nereye?" sorusu ile yeniliği takip ediyor.

Genç, özgür, dinamik ve cesur tasarımları ile yeni sezonda yepyeni bir hikaye yazan Beymen Club, zamansız, doğaya saygılı ve gücünü tavrından alan tasarımlarıyla daha iyi bir dünya için doğa dostu seçenekler sunuyor.

Cesur renkleri, konforlu ve güncel tasarımları, dinamik form ve kalıplarıyla Beymen Club kadınının enerjisini yansıtan 2021 sonbahar/kış koleksiyonu, her yaştan modern kadınlara kendini özgür ve yaratıcı ifade etme fırsatı sunuyor.

Geometrik desenlerin dokulu yüzeylerle buluştuğu tasarımlar sofistike bir monokrom yaklaşım sunarken, teknik kumaş üzerine uygulanan kontrast kuş detayları koleksiyonun dinamik tavrını simgeliyor. Deri detaylarla desteklenen "cool tavır", baskı ve işlemelerle koleksiyona eklenen ışıltılar, dikkatleri kullanıcının üzerine çekecek kombin seçenekleri sunuyor.

Dijital kültürün yükselişiyle ön plana çıkan konfor ve çok yönlülük kavramlarından ilhamla tasarlanan sweatshirtler, bol kesimli pantolon ve bomber montlar, mavi, gri, kahve tonları ve farklı formlardaki desen birliktelikleriyle öne çıkıyor.

Beymen Club 2021 sonbahar/kış koleksiyonu, sokaktan gelen ilham ve asi ruhla cesur tasarımlara imza atıyor. Yeni sezonda parti kıyafetleri, rahatlık ve eğlence arasında denge kuruyor. Trikoların pilise tül etekler ve rugan pantolonlarla kombinlendiği tema, nakış detaylı sweatshirtler ve oversize ekose gömleklerle gündüzden geceye hızlı bir geçiş sağlıyor.

Beymen Club 2021 sonbahar/kış erkek koleksiyonu

Beymen Club erkeğinin iddialı görümünü modern bir yalınlıkla ve konforlu tasarımlarla vurgulayan Beymen Club 2021 sonbahar/kış koleksiyonu, farklı doku ve renkleriyle casual giyime yeni bir yorum katıyor.

Ekru, buz mavisi ve camel tonların hakimiyetindeki koleksiyon, teknik detaylara sahip dokular, sofistike baskılar, nakışlar, jakar desenli trikolar ile Beymen Club'ın zamansız tarzını yansıtıyor. Koleksiyondaki eşofman takımlar, mikro çift taraflı üstler ekru ve camel tonlarının sıcaklığını taşıyan overshirt kadifeler, konfor ve rahatlığın ön planda olduğu yün karışımlı joggerlar ve likralı pantolonlar, farklı tonlardaki kazaklar yalın ve spor görünümleriyle sezona yeni bir soluk getiriyor.

Doğadan ilhamla tasarlanan acı kahve, hardal ve safran renklerin ağırlıkta olduğu tasarımlar, yalın, rahat ve zamansız kombin seçenekleri sunuyor.

Soğuk kışla birlikte beyazın saflığı ve karın temizlik duygusuna göz kırpan tasarımlar koleksiyonda yerini alıyor. Kar manzaralı jakarlı trikolar, nakış ve farklı baskı formlarıyla zenginleşen kaşe gömlekler, mikro detaylı sweatshirtler, çift taraflı ceketler, kapitone detaylı dış giyim puf gömlekler beyazın net ve sakin tavrını taşıyor.

Kırmızının tutkusunu siyahın gücüyle harmanlayan temada ekoseler, teknik kumaşlar ve grafik detaylar öne çıkarken, kaşe kumaşların teknik detaylarla karışımı dikkati çekiyor.

Sonbahar, Beymen, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Beymen Club'tan zamansız ve doğa dostu koleksiyon - Son Dakika Ekonomi


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