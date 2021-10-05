Boğaziçi hattına yeni otobüsler geldi

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, Boğaziçi beldesine de ulaşım hizmeti sağlayacak hatta 8 yeni otobüs kazandırdı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, Boğaziçi beldesine de ulaşım hizmeti sağlayacak hatta 8 yeni otobüs kazandırdı. Düzce'de ulaşım ağında yenileme çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz yıl hizmete alınan yeni otobüslerle ile hatlar üzerinde vatandaşlara hizmet veren 110 otobüse ek olarak 8 yeni otobüs daha alındı. Boğaziçi beldesine de gidecek olan yeni ulaşım hatlarına özel alınan otobüsler Düzce'ye geldi. Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer'in bizzat karşıladığı yeni otobüsler, önümüzdeki günlerde çalışmaya başlayacak. - DÜZCE

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