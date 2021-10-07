Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 671 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|58.730.000.000
|1,28
|Enka İnşaat
|56.280.000.000
|0,96
|Koç Holding
|56.246.218.749
|1,10
|Ford Otosan
|54.180.504.000
|7,77
|Garanti Bankası
|39.144.000.000
|0,58
|Bim Mağazalar
|37.433.880.000
|6,74
|Aselsan
|35.203.200.000
|1,76
|Turkcell
|33.198.000.000
|1,64
|İskenderun Demir Çelik
|32.857.000.000
|1,31
|Tüpraş
|30.125.429.760
|2,45
|Sasa Polyester
|29.993.600.000
|8,49
|Akbank
|27.404.000.000
|0,41
|Türk Telekom
|25.935.000.000
|2,08
|Tofaş Oto. Fab.
|25.400.000.000
|5,94
|Şişe Cam
|24.383.183.887
|0,95
|İş Bankası (C)
|23.309.844.600
|0,33
|Arçelik
|21.677.360.816
|1,42
|Coca Cola İçecek
|21.354.427.149
|2,38
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.103.982.056
|0,38
|Sabancı Holding
|19.893.938.327
|0,48
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi