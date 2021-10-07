Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 674 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 59.360.000.000 1,29 Enka İnşaat 56.504.000.000 0,96 Koç Holding 56.499.808.554 1,10 Ford Otosan 53.934.867.000 7,73 Garanti Bankası 39.438.000.000 0,59 Bim Mağazalar 37.312.440.000 6,71 Aselsan 35.362.800.000 1,76 Turkcell 33.396.000.000 1,65 İskenderun Demir Çelik 33.089.000.000 1,32 Tüpraş 30.826.603.520 2,51 Sasa Polyester 29.926.400.000 8,47 Akbank 27.456.000.000 0,41 Türk Telekom 25.830.000.000 2,07 Tofaş Oto. Fab. 25.575.000.000 5,98 Şişe Cam 24.566.976.730 0,96 İş Bankası (C) 23.444.843.700 0,33 Arçelik 21.677.360.816 1,42 Coca Cola İçecek 21.405.301.305 2,39 Yapı ve Kredi Bank. 20.188.452.569 0,39 Sabancı Holding 20.118.382.760 0,49 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) ???????

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