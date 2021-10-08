Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 675 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 BIST 100 PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 59.745.000.000 1,30 Enka İnşaat 56.504.000.000 0,96 Koç Holding 56.195.500.788 1,10 Ford Otosan 54.145.413.000 7,76 Garanti Bankası 39.060.000.000 0,58 Bim Mağazalar 37.555.320.000 6,76 Aselsan 35.955.600.000 1,79 İskenderun Demir Çelik 33.930.000.000 1,35 Turkcell 33.132.000.000 1,64 Tüpraş 30.801.561.600 2,51 Sasa Polyester 30.800.000.000 8,72 Akbank 27.352.000.000 0,41 Tofaş Oto. Fab. 25.850.000.000 6,04 Türk Telekom 25.725.000.000 2,06 Şişe Cam 24.566.976.730 0,96 İş Bankası (C) 23.354.844.300 0,33 Arçelik 21.609.787.996 1,42 Coca Cola İçecek 21.354.427.149 2,38 Sabancı Holding 20.159.190.838 0,49 Yapı ve Kredi Bank. 20.019.511.543 0,38 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)????? (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)????? ???????

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