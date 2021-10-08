Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 675 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 BIST 100
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|59.745.000.000
|1,30
|Enka İnşaat
|56.504.000.000
|0,96
|Koç Holding
|56.195.500.788
|1,10
|Ford Otosan
|54.145.413.000
|7,76
|Garanti Bankası
|39.060.000.000
|0,58
|Bim Mağazalar
|37.555.320.000
|6,76
|Aselsan
|35.955.600.000
|1,79
|İskenderun Demir Çelik
|33.930.000.000
|1,35
|Turkcell
|33.132.000.000
|1,64
|Tüpraş
|30.801.561.600
|2,51
|Sasa Polyester
|30.800.000.000
|8,72
|Akbank
|27.352.000.000
|0,41
|Tofaş Oto. Fab.
|25.850.000.000
|6,04
|Türk Telekom
|25.725.000.000
|2,06
|Şişe Cam
|24.566.976.730
|0,96
|İş Bankası (C)
|23.354.844.300
|0,33
|Arçelik
|21.609.787.996
|1,42
|Coca Cola İçecek
|21.354.427.149
|2,38
|Sabancı Holding
|20.159.190.838
|0,49
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.019.511.543
|0,38
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Kaynak: AA
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