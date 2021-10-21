Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 724 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 66.181.626.000 9,49 Ereğli Demir Çelik 65.975.000.000 1,44 Enka İnşaat 58.800.000.000 1,00 Koç Holding 53.862.474.582 1,05 ASELSAN 37.870.800.000 1,89 Garanti Bankası 37.758.000.000 0,56 İskenderun Demir Çelik 37.613.000.000 1,50 Bim Mağazalar 37.585.680.000 6,76 Turkcell 34.914.000.000 1,72 Tüpraş 34.132.136.960 2,78 SASA Polyester 30.912.000.000 8,75 Tofaş Oto Fabrikası 28.575.000.000 6,68 Akbank 27.664.000.000 0,41 Türk Telekom 26.145.000.000 2,09 Şişe Cam 25.608.469.510 1,00 İş Bankası (C) 24.029.839.800 0,34 Arçelik 22.677.438.560 1,53 Yapı ve Kredi Bankası 21.033.157.697 0,40 Sabancı Holding 20.995.756.450 0,51 Coca Cola İçecek 20.349.662.560 2,27 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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