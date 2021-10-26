Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 783 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 70.000.000.000 1,34 Ford Otosan 66.321.990.000 9,51 Enka İnşaat 61.152.000.000 1,04 Koç Holding 59.187.860.487 1,16 İskenderun Demir Çelik 38.831.000.000 1,34 Garanti Bankası 38.808.000.000 0,58 ASELSAN 38.691.600.000 1,93 Bim Mağazalar 37.737.480.000 6,79 Tüpraş 35.008.604.160 2,85 Turkcell 34.606.000.000 1,71 SASA Polyester 34.294.400.000 9,70 Tofaş Oto Fabrikası 29.200.000.000 5,84 Akbank 29.016.000.000 0,41 Şişe Cam 26.803.122.991 1,04 Türk Telekom 26.180.000.000 2,10 İş Bankası (C) 24.614.835.900 0,35 Gübre Fabrikaları 22.879.000.000 13,28 Arçelik 22.677.438.560 1,53 Sabancı Holding 22.362.827.084 0,54 Yapı ve Kredi Bankası 21.962.333.338 0,42 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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