Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alkim Kimya
|17,36
|17,74
|-2,14
|MLP Sağlık
|25,40
|25,88
|-1,85
|Torunlar GMYO
|3,77
|3,84
|-1,82
|Türk Hava Yolları
|14,32
|14,57
|-1,72
|TAV Havalimanları
|26,08
|26,42
|-1,29
|Yataş
|12,66
|12,77
|-0,86
|Ülker Bisküvi
|19,61
|19,76
|-0,76
|Enerjisa Enerji
|11,13
|11,21
|-0,71
|Kervan Gıda
|11,36
|11,42
|-0,53
|Emlak Konut GMYO
|1,91
|1,92
|-0,52
|Ereğli Demir Çelik
|18,11
|18,20
|-0,49
|Brisa
|22,74
|22,84
|-0,44
|Esenboğa Elektrik
|27,36
|27,48
|-0,44
|Enka İnşaat
|10,13
|10,17
|-0,39
|Doğuş Otomotiv
|31,28
|31,40
|-0,38
|Logo Yazılım
|41,44
|41,58
|-0,34
|İş Yatırım Menkul Değerler
|13,88
|13,91
|-0,22
|Gübre Fabrikaları
|54,00
|54,10
|-0,18
|Türk Traktör
|163,00
|163,30
|-0,18
|Şişe Cam
|8,15
|8,16
|-0,12
Kaynak: AA
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