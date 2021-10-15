Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.980.522.133
|Türk Hava Yolları
|1.330.504.680
|Kardemir (D)
|995.306.413
|Ereğli Demir Çelik
|879.618.108
|Tüpraş
|864.150.346
|Emlak Konut GMYO
|820.922.103
|ASELSAN
|715.896.599
|Şişe Cam
|603.648.080
|Ford Otosan
|581.843.089
|Yapı ve Kredi Bankası
|570.538.009
|Akbank
|483.973.379
|Koza Altın
|480.210.924
|Petkim
|398.012.206
|Bim Mağazalar
|374.289.270
|İş Bankası (C)
|372.081.936
|Odaş Elektrik
|277.684.933
|Vakıflar Bankası
|258.392.973
|Pegasus
|256.448.864
|Koç Holding
|233.398.042
|Sabancı Holding
|223.087.118
Kaynak: AA
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