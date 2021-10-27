Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.894.490.298
|Türk Hava Yolları
|1.483.517.831
|Ereğli Demir Çelik
|1.409.193.148
|Akbank
|1.144.194.613
|ASELSAN
|1.002.581.635
|Bim Mağazalar
|948.596.354
|Yapı ve Kredi Bankası
|933.621.338
|SASA Polyester
|797.975.096
|Tüpraş
|797.382.404
|Gübre Fabrikaları
|773.215.534
|Kardemir (D)
|765.388.592
|Ford Otosan
|739.074.469
|Şişe Cam
|644.325.657
|İş Bankası (C)
|526.845.517
|Biotrend Çevre ve Enerji
|421.965.216
|Petkim
|398.053.553
|Emlak Konut GMYO
|395.646.055
|Koza Altın
|381.541.457
|Doğan Holding
|361.838.944
|Erbosan
|320.183.486
Kaynak: AA
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