Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 2.894.490.298 Türk Hava Yolları 1.483.517.831 Ereğli Demir Çelik 1.409.193.148 Akbank 1.144.194.613 ASELSAN 1.002.581.635 Bim Mağazalar 948.596.354 Yapı ve Kredi Bankası 933.621.338 SASA Polyester 797.975.096 Tüpraş 797.382.404 Gübre Fabrikaları 773.215.534 Kardemir (D) 765.388.592 Ford Otosan 739.074.469 Şişe Cam 644.325.657 İş Bankası (C) 526.845.517 Biotrend Çevre ve Enerji 421.965.216 Petkim 398.053.553 Emlak Konut GMYO 395.646.055 Koza Altın 381.541.457 Doğan Holding 361.838.944 Erbosan 320.183.486 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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