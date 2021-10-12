Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 11.682 -0,73 BIST ANKARA 2.141 1,36 BIST ANTALYA 2.453 -3,44 BIST BALIKESİR 1.856 -1,47 BIST BURSA 3.818 -0,19 BIST DENIZLI 1.830 -1,10 BIST ISTANBUL 1.543 -0,29 BIST IZMIR 3.332 0,58 BIST KAYSERI 9.993 -0,33 BIST KOCAELI 3.985 0,35 BIST KONYA 2.191 -1,41 BIST TEKIRDAĞ 9.596 0,29 BIST AYDIN 1.053 -0,50 BIST MANISA 1.284 -0,92 ??????? ??????? ????????????????????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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