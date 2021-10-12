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Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Borsada şehir endekslerinin değişimi

12.10.2021 18:38
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA11.682-0,73BIST ANKARA2.1411,36BIST ANTALYA2.453-3,44BIST BALIKESİR1.856-1,47BIST BURSA3.818-0,19BIST DENIZLI1.830-1,10BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA11.682-0,73
BIST ANKARA2.1411,36
BIST ANTALYA2.453-3,44
BIST BALIKESİR1.856-1,47
BIST BURSA3.818-0,19
BIST DENIZLI1.830-1,10
BIST ISTANBUL1.543-0,29
BIST IZMIR3.3320,58
BIST KAYSERI9.993-0,33
BIST KOCAELI3.9850,35
BIST KONYA2.191-1,41
BIST TEKIRDAĞ9.5960,29
BIST AYDIN1.053-0,50
BIST MANISA1.284-0,92
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????????????????????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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