Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|11.682
|-0,73
|BIST ANKARA
|2.141
|1,36
|BIST ANTALYA
|2.453
|-3,44
|BIST BALIKESİR
|1.856
|-1,47
|BIST BURSA
|3.818
|-0,19
|BIST DENIZLI
|1.830
|-1,10
|BIST ISTANBUL
|1.543
|-0,29
|BIST IZMIR
|3.332
|0,58
|BIST KAYSERI
|9.993
|-0,33
|BIST KOCAELI
|3.985
|0,35
|BIST KONYA
|2.191
|-1,41
|BIST TEKIRDAĞ
|9.596
|0,29
|BIST AYDIN
|1.053
|-0,50
|BIST MANISA
|1.284
|-0,92
????????????????????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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