Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 11.266 -0,67 BIST ANKARA 2.137 -0,54 BIST ANTALYA 2.456 -0,12 BIST BALIKESİR 1.828 0,34 BIST BURSA 3.860 -0,87 BIST DENIZLI 1.800 0,03 BIST ISTANBUL 1.538 -0,06 BIST IZMIR 3.285 -1,03 BIST KAYSERI 9.721 -1,62 BIST KOCAELI 4.063 0,91 BIST KONYA 2.157 -0,26 BIST TEKIRDAĞ 9.574 0,44 BIST AYDIN 1.042 0,36 BIST MANISA 1.240 -0,82 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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