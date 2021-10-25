BTSO, Tula Ekonomi Kalkınma Bakanı Vladimirovich'i ağırladı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Rusya Federasyonu Tula Bölgesi Ekonomik Kalkınma Bakanı Tatarenko Pavel Vladimirovich'i ağırladı. Bakan Vladimirovich, Bursa'nın otomotiv ve makine başta olmak üzere farklı sektörlerde önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener ve Meclis Divan Katibi Gülçin Güleç, Rusya Federasyonu Tula Bölgesi Ekonomik Kalkınma Bakanı Tatarenko Pavel Vladimirovich'i oda hizmet binasında konuk etti. Bakan Vladimirovich, otomotiv sektörü temsilcilerinin katıldığı toplantıda Tula Bölgesinin yatırım imkanları ve otomotiv alanındaki fırsatları hakkında sunum yaptı. Cüneyt Şener, Türkiye otomotiv sektörünün ihracat miktarı, ekonomiye sağladığı net döviz girdisi, istihdam kapasitesi ve yatırımlarıyla ülkenin önde gelen sektörlerden birisi konumunda olduğunu söyledi.

Rusya ile Bursa arasındaki ticaret hacminin güçlenmeye devam ettiğini belirten Şener, "Bursa'da Rusya ile ticaret yapan firma sayımız 800'ün üzerinde. Kentimizde de 20'ye yakın Rusya sermayeli firma var. Otomotiv sektöründe kentimiz önemli bir potansiyele sahip. Bursa'da 1.000'den fazla otomotiv sektörü temsilcisi firmamız faaliyet gösteriyor. Rusya ile işbirliği kanallarını güçlendirmek, farklı stratejik sektörlerde de ilişkilerimizi yenilememiz gerekiyor." diye konuştu.

Tula Bölgesi Ekonomik Kalkınma Bakanı Tatarenko Pavel Vladimirovich, Tula bölgesi ile Bursa arasında yeni işbirlikleri için Bursa'ya geldiklerini söyledi. Bursa'nın otomotiv sektöründeki potansiyelinin farkında olduklarını dile getiren Vladimirovich, "Bursa, Türkiye'nin üretim ve ihracatına önemli katkılar sağlıyor. Şehirde ticaret ve sanayi alanında büyük bir tecrübe var. Biz Bursalı şirketleri ile işbirliğini geliştirmek istiyoruz. Bursa ile Tula bölgesinin benzerlikleri var. Mutlaka yeni ekonomik ilişkileri farklı alanlarda devam etmesi lazım" dedi. - BURSA