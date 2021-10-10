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Bursa Ticaret Borsası ve Hamidiye MTAL standına yoğun ilgi - Son Dakika

Bursa Ticaret Borsası ve Hamidiye MTAL standına yoğun ilgi

10.10.2021 14:08
Bursa Ticaret Borsası ve Hamidiye MTAL standına yoğun ilgi

Bursa Ticaret Borsası, tarım ve hayvancılık sektörlerinin liderlerinin buluştuğu fuara proje okulu Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile birlikte katıldı.

Bursa Ticaret Borsası, tarım ve hayvancılık sektörlerinin liderlerinin buluştuğu fuara proje okulu Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile birlikte katıldı. Fuarda ortak yürütülen çalışmaların sergilendiği stant ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Tarım sektörüne nitelikli iş gücü kazandırmak ve teknoloji odaklı tarım eğitimini Bursa'dan tüm Türkiye'ye yaymak hedefiyle çalışmalar yürüten Bursa Ticaret Borsası, tarım ve hayvancılık fuarına proje okulu Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile birlikte katıldı. Hamidiye MTAL ile birlikte yürütülen faaliyetler ziyaretçilerle paylaşılırken, stantta sergilenen mor patates büyük ilgi gördü.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Bursa Ticaret Borsası olarak tarım ve hayvancılık sektörünün nabzının attığı fuarda yer aldıklarını söyledi. Başkan Matlı, "Ticaretle ilgili ürün ya da hizmetlerin, teknolojik gelişmelerin, bilgi ve yeniliklerin tanıtıldığı, yeni pazarların bulunduğu, teknik iş birliği ve geleceğe yönelik ticari ilişkilerin kurulması noktasında önemli yeri olan Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın, sektörümüz açısından da önemi yadsınamaz. Bu nedenle bu yıl farklı bir çalışma yürüterek fuara Milli Eğitim Bakanlığı, TOBB ve TOBB ETÜ arasında imzalan "Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü" kapsamında proje okulumuz olan Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile birlikte katıldık" dedi.

Avrupa'dan Asya'ya, Ortadoğu'dan Kafkaslara kadar geniş coğrafyadan ziyaretçi profiline sahip fuarda Hamidiye MTAL'yi tanıtma imkanı bulduklarını kaydeden Başkan Özer Matlı, "Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin, tarımda Türkiye'ye rol model olması için çaba sarf ediyoruz. Bu sebeple bu yıl fuara okulumuz ile birlikte katıldık. Türkiye'nin ilk ve tek tarım lisesi olan Hamidiye MTAL'i fuara katılan tüm çiftçilerimize, sektör temsilcilerimize, yerli ve yabancı alım heyetlerine tanıtma şansı bulduk. Okulumuz ile birlikte yürüttüğümüz çalışmaların sergilendiği, projelerin tanıtıldığı standımızın yoğun ilgi görmesi bizleri de oldukça memnun etti. Bursa TB olarak ülkemizin ihtiyaç duyduğu teknoloji odaklı iyi tarım eğitiminin Hamidiye MTAL'den yayılmasını sağlayacak çalışmalar yürütmeye, okulumuzun herkes tarafından bilinmesi noktasında adımlar atmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ali Cihan da fuarın oldukça verimli geçtiğini söyledi. Beş gün süren fuar boyunca okulu tarım ve hayvancılık sektörünün tüm paydaşlarına tanıtma imkanı bulduklarını belirten Ali Cihan, "Öncelikle bize bu imkanı sunan Bursa Ticaret Borsası'nın değerli Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı ile Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerine şükranlarımı sunuyorum. Onların desteğiyle bugün Türkiye'nin en önemli tarım fuarında okulumuzu, ürünlerimizi, projelerimizi tanıttık. Özellikle 30 dönümlük bir alanda ekimini gerçekleştirdiğimiz mor patates ürünümüze ilgi çok yoğun oldu. Standımızı ziyaret etmeye gelen çiftçiler, sektör temsilcileri ve diğer katılımcı firmalar ile mor patates hakkında verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Mor patatesin yurt içine pazarlamasının yanı sıra yurt dışına ihraç edilmesi konusunda oldukça önemli girişimlerde bulunduk. İnanıyorum ki, Milli Eğitim Bakanlığımızın himayelerinde, Bursa Ticaret Borsamızın desteğiyle okulumuzu Türk tarımına yön veren bir kurum haline dönüştüreceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Bursa Ticaret Borsası ve Hamidiye MTAL standına yoğun ilgi
Bursa Ticaret Borsası ve Hamidiye MTAL standına yoğun ilgi

Hamidiye, Türkiye, Tarım, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bursa Ticaret Borsası ve Hamidiye MTAL standına yoğun ilgi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bursa Ticaret Borsası ve Hamidiye MTAL standına yoğun ilgi - Son Dakika
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