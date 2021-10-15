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Citroen ticari araçlarda avantajlı alım seçenekleri ekimde de sürüyor - Son Dakika

Citroen ticari araçlarda avantajlı alım seçenekleri ekimde de sürüyor

15.10.2021 14:35
Citroen ticari araçlarda avantajlı alım seçenekleri ekimde de sürüyor

Citroen, işlevsel tasarımı, verimli dizel motorları ve teknolojisiyle öne çıkan ticari araç ürün yelpazesi için özel alım fırsatlarını ekim ayında da bireysel ve KOBİ müşterilerine sunuyor.

Citroen, işlevsel tasarımı, verimli dizel motorları ve teknolojisiyle öne çıkan ticari araç ürün yelpazesi için özel alım fırsatlarını ekim ayında da bireysel ve KOBİ müşterilerine sunuyor.

Şirket açıklamasına göre, ay boyunca PSA Finans avantajıyla sunulan sıfır faizli kredi kampanyaları kapsamında, kombivan sınıfındaki modüler tasarımlı Citroen Berlingo Van, 45 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli kredi ile 185 bin TL'den satışa sunuluyor.

Citroen; ergonomik tasarımını teknolojik donanımlarla bünyesinde birleştiren Jumpy ve Jumpy Van modelleri için 60 bin TL 12 ay 0 faizli kredi veya 90 bin TL'ye 18 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi kampanyası sunuyor.

Citroen, yüksek kapasite ve konforu bir arada sunan Jumper modelini ise 60 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli kredi veya 100 bin TL'ye 18 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi ile kullanıcılarla buluşturuyor.

Kredi kampanyalarıyla birlikte; konforu ve teknolojisiyle uzun yolculuklara çıkma isteği uyandıran Jumpy, 287 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. 1400 kilograma kadar yükleme kapasitesine sahip, 6 ileri manuel vitesli Jumpy Van ise 235 bin TL'lik fiyatıyla avantaj sağlıyor. Önce kullanım kolaylığı ve konfor diyenler ise 140 HP gücündeki Citroen Jumper'a 242 bin 500 TL'den başlayan fiyatlara yeni sahiplerini bekliyor.

Türk Lirası, Tragger, Citroen, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Citroen ticari araçlarda avantajlı alım seçenekleri ekimde de sürüyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Citroen ticari araçlarda avantajlı alım seçenekleri ekimde de sürüyor - Son Dakika
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