Corendon Airlines, "İkinci Pilot Adayları" projesine yeniden başlıyor

Corendon Airlines, tip eğitimi olmayan pilotlar nezdinde büyük ilgi gören "İkinci Pilot Adayları" projesini 6'ncı kez gerçekleştiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 65 ülkede 165 noktaya sefer düzenleyen Corendon Airlines, ön değerlendirme sonrasında programa kabul edilecek adayların eğitimlerini aralık ayı içerisinde başlatacak.

Uçuş ekiplerini genişletmek için ilk olarak 2015 yılında bu projeyi hayata geçiren Corendon Airlines, bu yıl da uçuş okulu mezunu olan ve gerekli niteliklere sahip tüm adayları sürece dahil ederek projenin detaylı bir şekilde anlatıldığı oturumlar düzenleyecek.

Sonucunda 16 ikinci pilotun seçileceği projede adaylar, başvuru yoğunluğuna göre belirlenecek illerde gerçekleşecek oturumlarda şirket yöneticileriyle bir araya gelecek ve bu adımın ardından tüm süreci öğrenen adayların takip eden değerlendirme süreci 2 ay sürecek.

Eğitim ücretleri, özel bir finansal modelleme yoluyla geri ödenebilecek

İki ay süren değerlendirme sürecinin ardından gerekli dokümanları sağlayan adaylar, kasım-aralık aylarında mülakat ve simülatör değerlendirmesine tabii tutulacak. Bu değerlendirmeyi başarıyla tamamlayan adaylar, ocak ayının ikinci haftası itibarıyla tip eğitimlerine, bu eğitim döneminin devamında ise hat uçuşlarına başlayacak. Sürecin sonunda başarılı olan adaylar, ücretlerini eğitim sonunda F/O olarak atanmalarının ardından özel bir finansal modelleme yoluyla şirkete geri ödeyebilecek. Bu kapsamda bugüne kadar 40 pilot adayının tamamlamış olduğu programa bu sene 16 kişi kabul edilecek.

-"Uzun yıllar görev alacak ikinci pilotlar yetiştirmenin gururunu yaşıyoruz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Corendon Airlines İnsan Kaynakları Direktörü Berna Oskay 6'ncı kez düzenlenecek projeye ilişkin olarak şunları kaydetti:

"Corendon Airlines olarak, uçuş okullarından mezun pilotların tip eğitimlerinin tamamını kendi bünyemizde gerçekleştirmek için uluslararası standartlarda tüm imkanlara sahibiz. Bu projeyle ailemizde ve sektörümüzde uzun yıllar görev alacak ikinci pilotlar yetiştirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu projenin sonunda istihdam edilecek Trainee First Officer sayısını geçtiğimiz dönemlere nazaran artırıyoruz."