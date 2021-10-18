Çoruh EDAŞ abonelerini elektrik hattına müdahale edilmemesi konusunda uyardı

Çoruh Elektrik Dağıtım AŞ (Çoruh EDAŞ) vatandaşların uzun süreli kesintilere maruz kalmaması için elektrik hatlarına müdahalede bulunmamaları gerektiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, vatandaşların bilinçli veya bilinçsiz şekilde elektrik şebekelerine müdahale etmeleri sonucu elektrik dağıtım hizmetinde zorluklar yaşanıyor.

Alçak gerilim ve yüksek gerilim elektrik şebekelerinde her türlü bakım, onarım ve bağlantı yetkisi sadece teknik ekiplerde bulunurken, elektrik arızasına müdahale, enerji kesme-açma, armatür arızası, armatür takma, ağaç kesim ve benzeri durumlarda şebeke ve direklere üçüncü şahısların müdahale etmesinin tehlikeli ve yasak olduğu belirtiliyor.

Çevre bilinci ile çalışmalarını yürüten Çoruh EDAŞ, elektrik şebekesine zarar verecek şekilde uzayan ağaçların budanmasında önemli bir rol oynayarak şebekede meydana gelen teknik kayıpların önüne geçiyor. Haber verilmeden yapılan ağaç budama işlemiyle ise ağaçlar devrilerek şebekelere zarar veriyor.

Elektrik şebekesi altında veya yakınında üçüncü şahıslar tarafından yapılan çalışmalarda, elektriğin bilinçsizce kullanımı veya iş güvenliği kurallarına dikkat edilmemesi sonucu enerji hattına iletken maddelerle temas sağlanması ile birlikte kazalar yaşanabiliyor.

Şirket, inşaat alanlarında ya da ikamet edilen konutun çatısında çalışırken EKAT Yönetmeliği'ne göre emniyet mesafesi uygun olan elektrik hattına temas edilmesi, iş makinesi ile inşaata beton dökümü yapılırken dikkatsizlik sonucu iletkenlere temas sonucu can ve mal kayıplarının yaşanmaması için de uyarıda bulunuyor.

Çoruh EDAŞ, enerji nakil hatlarına bağlı trafo ve direklerde şirket çalışanı olmayan, Çoruh EDAŞ logolu hizmet araçları ya da iş kıyafetleri bulunmayan şüpheli kişilerin görüldüğünde 7/24 hizmet veren 186 Arıza İhbar ve Çözüm Merkezine, en yakın ilçe yöneticiliğine ya da jandarma ve emniyet güçlerine bildirilmesi gerektiğini belirtiyor.