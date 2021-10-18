"Covid-19 ile birlikte kurumsal yönetimin önemi daha iyi anlaşıldı"

Covid-19 ile birlikte kurumsal yönetimin öneminin daha iyi anlaşıldığını söyleyen TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, "Küresel salgın, doğal afet ve ekonomik belirsizliklerin giderek arttığı günümüz dünyasında rekabetçiliği korumanın ve gelecekte de var olabilmenin yolu başarılı bir kurumsal yönetim yapısı oluşturmaktan geçiyor" dedi.

Kurumsal yönetim anlaıyışı pandemiyle birlikte önem kazandı. Bünyesine 7 şirket daha katılan TKYD'nin kurumsal üye sayısı 70'e yükseldi. Derneğin yönetim kurulu başkanı Dr. Tamer Saka, "Risk ve kriz yönetimi; yeşil dönüşüm, dijitalleşme, ekonomik belirsizlikler, iklim değişikliği odağında kurumların ajandasında yer alan bir konuydu. Ancak bu durumun bir belirsizlik olmakta çıkıp hayatımızın, iş yapış şekillerimizin merkezine yerleşmesi Covid-19 ile birlikte oldu. Bu konudaki farkındalık ciddi ölçüde arttı. OECD'nin Covid-19'un sermaye piyasalarındaki etkilerini değerlendirdiği raporunda da pandemi sonrası toparlanmaya giden yolda kurumsal yönetimin önemine dikkat çekiliyor. Biz de kurumlarımızda bu farkındalığın arttığını gözlemliyoruz. Son dönemde aramıza katılan kurumsal üye sayısındaki hızlı artış da buna işaret ediyor. Bu doğrultuda aramıza yeni katılan üyelerimize hoş geldiniz diyerek teşekkür ediyorum. Kurumsal yönetimin gelişimine, kurumsal ve bireysel üyelerimizle birlikte katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL