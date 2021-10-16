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Covid19, açlıkl karşı karşıya olanların sayısını artırdı - Son Dakika

Covid19, açlıkl karşı karşıya olanların sayısını artırdı

16.10.2021 09:17
Covid19, açlıkl karşı karşıya olanların sayısını artırdı

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Eroğlu, "Salgından önce 690 milyon kişinin kronik açlıkla karşı karşıya olduğu ifade ediliyorken, Covid-19 salgının bu sayıyı 83-132 milyon daha arttırdığı düşünülmektedir" dedi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu mesajında, 16 Ekimin, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 'nün (FAO) 1945 yılındaki kuruluş günü olup 1981 yılından itibaren Dünya Gıda Günü olarak her yıl belirlenen bir tema ile kutlandığına dikkat çekerek şöyle dedi:

"2020 ve 2021 yıllarını etkisi altına alan pandemic, oluşturduğu sağlık sorunlarının yanı sıra gıda güvenliği, beslenme ve geçim kaynaklarına erişimde de sıkıntılar oluşturmuştur. Ülkelerin içine kapanması ve uluslararası ticaretteki yönelimler özellikle gıda arzı konusunda kendi kendine yetemeyen ekonomik olarak güçlü ülkelerde dahi ciddi bir problem haline gelmiştir. Bu tecrübe bize gıda güvenliği ve güvencesinin nedenli stratejik bir konu olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır.

Salgından önce 690 milyon kişinin kronik açlıkla karşı karşıya olduğu ifade ediliyorken Covid-19 salgının bu sayıyı 83-132 milyon daha arttırdığı düşünülmektedir. Konu sadece kronik açlıkla sınırlı olmayıp FAO tarafından açıklanan rakamlara göre dünya genelinden 3 milyardan fazla insan sağlıklı beslenememektedir, ki bu neredeyse toplam nüfusun yüzde 40'ını oluşturmaktadır."

Bu zorlu süreçte mevcut tarım ve hayvancılık varlıkları sayesinde üstesinden gelinemeyecek sıkıntılar yaşamamış olsa da çiftlikten sofraya kadar olan tüm süreçlerde girdi maliyetlerinin artmasına bağlı olarak gıda fiyatlarında dramatik bir artış yaşandığına dikkat çeken Eroğlu şöyle devam etti:

"Bu durum özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın sağlıklı ve besleyici gıdaya erişimini tehdit etmektedir.

Sürdürülebilir bir tarım-gıda sisteminin uygulanması sağlıklı ve üretken bir gelecek için hayati önem taşımaktadır. Küresel iklim değişikliği, kuraklık, hızlı nüfus artışı, göçler, israf ve zoonoz hastalıklar gıda üretimi ve tüketiminin önündeki başlıca riskler olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünya nüfusunun 2050 yılında 10 milyar, TÜİK projeksiyonuna göre Türkiye nüfusunun, 2029 yılında 92,4 milyon, 2039 yılında 99,7 milyon olması beklenmektedir. Dolayısıyla bugünden alacağımız tedbirler gelecekteki durumumuzu belirleyecektir.

Bu bağlamda FAO tarafından 2021 Dünya Gıda Günü teması; "Eylemlerimiz geleceğimizdir - Daha iyi üretim, daha iyi beslenme, daha iyi bir çevre ve daha iyi bir yaşam olarak ilan etmiştir.

Sürdürülebilir bir tarım-gıda sistemi; yeterli, besleyici ve güvenli gıdaların herkes için erişilebilir bir fiyata mevcut olduğu, hiç kimsenin aç kalmayacağı, yetersiz beslenmeye bağlı sorunlar yaşamadığı bir sistem olarak ifade edilmektedir.

Dolayısıyla, sürdürülebilir tarım-gıda sistemleri, gelecek nesiller için ekonomik, sosyal ve çevresel temellerden ödün vermeden herkes için sağlıklı ve yeterli gıdayı sağlamayı hedeflemektedir. "

Eroğlu, Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak sağlıklı ve yeterli gıdanın ülkede sürdürülebilir bir şekilde üretimin sağlanması için şu önerileri sıraladı:

"İnsan ve hayvan sağlığını etkileyen, üretim kaybına neden olan zoonoz hastalıklarla etkin bir şekilde mücadeleye devam edilmesi, Çiftçi ve üreticinin emeğinin karşılığına tam olarak alabilmesine imkan sağlayacak şekilde tarım ve hayvancılıktaki destek, sübvansiyon ve planlamaların gerçekleştirilmesi, Hayvancılıkta bilimsel çalışmalar doğrultusunda çevre dostu ve verimli üretim modellerinin teşvik edilmesi, Hayvansal üretime olan doğrudan destekler ile bu alanlardaki girişimcilik ve bilimsel çalışmalara olan teşviklerin arttırılarak devam ettirilmesi, Sağlıklı bir toplumun ancak sağlıklı bir çevre, sağlıklı hayvanlar ve güvenli gıdalar ile mümkün olabileceğinden hareketle ülkemizde, veteriner hekimler ile insan hekimleri ve çevre sağlığı konusunda yetkin meslek gruplarının iş birliği içinde çalışmasına imkan tanıyan Tek Sağlık konseptinin mevzuat ve kurumlarıyla birlikte operasyonelleşmesi gerekmektedir.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak; her insanın sağlıklı ve yeterli beslenme hakkına sahip olduğuna inanıyoruz. Bugünden alınacak tedbirler ile gıda üretiminde sürdürülebilir, erişilebilir ve adil bir sistemin hayata geçirilmesi suretiyle açlığın Dünya ve Türkiye gündemden çıktığı bir geleceğin özlemiyle çiftçilerimizin, üreticilerimizin, sanayicilerimizin, veteriner hekimlerin ve milletimizin 16 Ekim Dünya Gıda Gününü kutluyoruz. " - ANKARA

Dünya Gıda Günü, Koronavirüs, Veteriner, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Covid19, açlıkl karşı karşıya olanların sayısını artırdı - Son Dakika Ekonomi


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