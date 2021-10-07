Üye Girişi
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nden "Formula 1 hızında" yatırım çağrısı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nden "Formula 1 hızında" yatırım çağrısı

07.10.2021 12:52
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nden

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, dünya çapında milyonlarca izleyicisi bulunan ve 2021 yılı takvimi kapsamında 8-10 Ekim'de Intercity İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek Formula 1 yarışında dünyaya "Invest in Türkiye" mesajı verecek.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, dünya çapında milyonlarca izleyicisi bulunan ve 2021 yılı takvimi kapsamında 8-10 Ekim'de Intercity İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek Formula 1 yarışında dünyaya "Invest in Türkiye" mesajı verecek.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Formula 1 Rolex Turkish Grand Prix 2021'de, "founding partner" olarak tanımlanan ana destekçiler arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, 5 ayrı kıtadan 500 milyon tekil, toplamda ise 2 milyarı aşan izleyiciye sahip organizasyon aracılığıyla uluslararası yatırımcıya seslenecek. Yarış, 200 ülkede ve 250'den fazla kanalda yayınlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İstanbul'da gerçekleşecek Formula 1 organizasyonunun önemli bir fırsat olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Formula 1'e geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Formula 1 ekosisteminde Fortune 500 sıralamasında 40, Forbes Top 100 sıralamasında 11 marka yer alıyor. Organizasyonun hedef kitlesi içerisindeki küresel iş çevrelerini göz önünde bulundurarak tanıtım çalışmalarımıza Formula 1'i de dahil ettik. Yakın bir dönemde global iş çevrelerini hedefleyerek başlattığımız 'Türkiye Your Resilient Partner' tanıtım kampanyamız ekseninde, Türkiye'nin bir iş ortağı olarak sahip olduğu dirayet ve dayanıklılık esaslarına dikkati çektik."

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin vizyonu ile F1'in karakteristikleri arasında gördükleri paralelliğin bu sponsorluk kararını almalarının en büyük sebebi olduğunu belirten Dağlıoğlu, "Biz de mevcut ve potansiyel yatırımcılarımıza Türkiye'nin sağlam bir yol arkadaşı olarak, çözüm odaklı yaklaşımla, derin yetenek havuzuyla, esnek ve çevik yapısıyla doğrudan yatırımlar için en uygun konum olduğunu anlatıyoruz. 'Turkey' değil, 'Türkiye' diyerek görsel medya ayağında bu temaya da dikkati çekiyoruz." ifadelerini kullandı.

Formula 1, İstanbul, Türkiye, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nden 'Formula 1 hızında' yatırım çağrısı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek gösterge için tarih verdi: 2022 yıl sonuna kadar çözülecek 12:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek gösterge için tarih verdi: 2022 yıl sonuna kadar çözülecek Genç kızlar, okul çıkışı birbirine girdi! Kavga anları cep telefonu kamerasına kaydedildi 12:21 Genç kızlar, okul çıkışı birbirine girdi! Kavga anları cep telefonu kamerasına kaydedildi Korona geçirenleri büyük tehlike bekliyor: Beyinde küçülme ve hücre ölümü yaşanıyor 12:15 Korona geçirenleri büyük tehlike bekliyor: Beyinde küçülme ve hücre ölümü yaşanıyor
Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı 11:37 Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı Ticaret Bakanı Mehmet Muş canlı yayında açıklamalarda bulundu: Serbest piyasa ekonomisi geçerli, doğrudan fiyatlara müdahale etmeyiz 11:11 Ticaret Bakanı Mehmet Muş canlı yayında açıklamalarda bulundu: Serbest piyasa ekonomisi geçerli, doğrudan fiyatlara müdahale etmeyiz Kaza yapan sürücü, polise zor anlar yaşattı: Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin 11:02 Kaza yapan sürücü, polise zor anlar yaşattı: Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin
Eşini ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez 10:57 Eşini ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez Büyükada gerginliğinde yeni perde! TÜGVA, İBB'nin iddialarını kesin sözlerle yalanladı 10:42 Büyükada gerginliğinde yeni perde! TÜGVA, İBB'nin iddialarını kesin sözlerle yalanladı

Son Dakika Haberleri
12:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisi için "Sağlık raporu almalıdır" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sert cevap
12:15 Korona geçirenleri büyük tehlike bekliyor: Beyinde küçülme ve hücre ölümü yaşanıyor
12:04 Takıntılı genç kadın hırsını böyle çıkardı! Ayrıldığı erkek arkadaşının aracına 60 bin TL'lik zarar verdi
11:58 Son Dakika! Altının gram fiyatı 504 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:36 Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı
11:18 Bakan Muş, araç satışlarıyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu: Gerekirse mevzuatı değiştiririz
11:11 Ticaret Bakanı Mehmet Muş canlı yayında açıklamalarda bulundu: Serbest piyasa ekonomisi geçerli, doğrudan fiyatlara müdahale etmeyiz
11:08 Galatasaray'da deprem! Palmeiras'ın teklifini kabul ettiği öne sürülen Marcao, Ocak ayında takımdan ayrılıyor
10:57 Artık tehlike gizlenemiyor! NASA, yapacağı deneyde Dünya'nın yakınındaki asteroitle uzay aracını çarpıştıracak
10:56 Eşini ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisi için "Sağlık raporu almalıdır" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sert cevap         
12:44
Netflix'in bu hatası başını ağrıtacak! Squid Game'de yer alan telefon numarası bir kadına ait çıktı Netflix'in bu hatası başını ağrıtacak! Squid Game'de yer alan telefon numarası bir kadına ait çıktı         
12:23
Müdür yardımcısından, takdir toplayan hareket! Makam odasını yurt bulamayan öğrencilere açtı Müdür yardımcısından, takdir toplayan hareket! Makam odasını yurt bulamayan öğrencilere açtı         
12:19
HDP'nin İsveç heyeti ile teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının asılı olduğu salonda görüşme yapması tepki topladı HDP'nin İsveç heyeti ile teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının asılı olduğu salonda görüşme yapması tepki topladı         
11:55
Bakan Muş, araç satışlarıyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu: Gerekirse mevzuatı değiştiririz Bakan Muş, araç satışlarıyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu: Gerekirse mevzuatı değiştiririz         
11:19
Galatasaray'da deprem! Palmeiras'ın teklifini kabul ettiği öne sürülen Marcao, Ocak ayında takımdan ayrılıyor Galatasaray'da deprem! Palmeiras'ın teklifini kabul ettiği öne sürülen Marcao, Ocak ayında takımdan ayrılıyor         
11:09
Artık tehlike gizlenemiyor! NASA, yapacağı deneyde Dünya'nın yakınındaki asteroitle uzay aracını çarpıştıracak Artık tehlike gizlenemiyor! NASA, yapacağı deneyde Dünya'nın yakınındaki asteroitle uzay aracını çarpıştıracak         
10:58
Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu         
10:56
Rus kanalında tepki çeken sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum Rus kanalında tepki çeken sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum         
09:57
İŞKUR, 130 bin açık iş pozisyonu için ilana çıktı İŞKUR, 130 bin açık iş pozisyonu için ilana çıktı         
09:33
Şişli'deki bir binanın camının önüne duvar örüldü, bina sakinleri isyan etti: İnsan insana bunu yapar mı? Şişli'deki bir binanın camının önüne duvar örüldü, bina sakinleri isyan etti: İnsan insana bunu yapar mı?         
09:01
Pakistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde yaralı var Pakistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde yaralı var         
07:43
Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum         
07:29
74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım 74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım         
07:27
Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı         
07:23
Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar         
19:00
Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak         
17:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2021 12:58:10. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nden "Formula 1 hızında" yatırım çağrısı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement