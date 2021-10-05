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Damla sulamayla çeltik üretiminde yüzde 60-70 su tasarrufu sağlandı - Son Dakika

Damla sulamayla çeltik üretiminde yüzde 60-70 su tasarrufu sağlandı

05.10.2021 11:07
Damla sulamayla çeltik üretiminde yüzde 60-70 su tasarrufu sağlandı, System.String[]

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde, çeltik üretiminde bu yıl ilk defa uygulanan damla sulama yöntemiyle yüzde 60-70 su, yüzde 50 civarında da su işçiliği tasarrufu sağlandı.

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde, çeltik üretiminde bu yıl ilk defa uygulanan damla sulama yöntemiyle yüzde 60-70 su, yüzde 50 civarında da su işçiliği tasarrufu sağlandı.

İlçeye bağlı Hamzalı köyünde çiftçi Mürsel Yılmaz, 50 dönümlük çeltik tarlasında tava sulama yöntemi yerine damla sulama yaparak, hem sudan hem de işçilikten tasarruf etti.

Hamzalı'nın yanı sıra Yeşilli köyünde de hasat yapan çiftçileri ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Seda Karaca, AA muhabirine, Sulakyurt'ta bu yıl 5 bin dekarda çeltik üretimi yapıldığını söyledi.

Rekolte beklentisinin iyi olduğunu dile getiren Karaca, "Dönümde 900-1000 kilograma kadar bir verim bekliyoruz. İlimizde çeltik üretimi Sulakyurt ilçesinin Kızılırmak kıyısındaki köylerinde önemli ölçüde yapılmakta. İnşallah bereketli, hayırlı bir hasat dönemi olur. Çiftçilerimiz, daha çok Osmancık tohum çeşidi ekimi yapıyor. Bu, hem çiftçilerimizin alışık oldukları hem de veriminden memnun oldukları bir çeşit." diye konuştu.

"Küresel ısınmaya önlemler almak için çalışmalarımız devam ediyor"

Karaca, küresel ısınmanın etkisiyle kuraklığın dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yoğun hissedildiğini belirtti.

Çeltiğin de çok su isteyen bitkilerden biri olduğuna dikkati çeken Karaca, şunları kaydetti:

"Bu yıl Sulakyurt ilçemizde bir çiftçimize ait 50 dekar alanda damlama sulama denemesi yaptık. Damla sulamayla yüzde 60-70 civarında su, yüzde 50 civarında da su işçiliği tasarrufu sağladık. Verimle ilgili hasat başlamadığı için net bir şey söyleyemiyoruz ama su ve işçilik tasarrufunu düşünürsek üreticimizin kar edeceğini düşünüyoruz. Suyumuzu dikkatli kullanmak ve küresel ısınmaya önlemler almak için bu tip tarım yeniliklerini yaygınlaştırma çalışmalarımız devam ediyor."

Damlama sulama yöntemiyle bu yıl ilk kez 50 dönümlük alanda çeltik ekimi yapan üretici Mürsel Yılmaz da "Sulama ve işçilik anlamında tasarruf sağladık. İnşallah sonraki yıllarda verim konusunda da daha iyi olur diye düşünüyorum. Bütün çiftçilere bereketli hasat olmasını diliyorum." dedi.

Normal ekim yapan çiftçilerden Hüsnü Özdemir ise "Allah bereket versin, verimlerimiz normal. Şu anda alım yok ama bu yıl çeltiğin kilogramını 4,5-5 lira olarak bekliyoruz." dedi.

Sefa Özdemir de 45 dekarda çeltik ektiğini, bu yıl domuzun ekili alanlara zarar vermesi endişesi ve havaların aniden soğumasından hasada erken başladıklarını anlattı.

Damla sulamayla çeltik üretiminde yüzde 60-70 su tasarrufu sağlandı
Damla sulamayla çeltik üretiminde yüzde 60-70 su tasarrufu sağlandı
Damla sulamayla çeltik üretiminde yüzde 60-70 su tasarrufu sağlandı
Damla sulamayla çeltik üretiminde yüzde 60-70 su tasarrufu sağlandı
Damla sulamayla çeltik üretiminde yüzde 60-70 su tasarrufu sağlandı

Kırıkkale, Çiftçi, Tarım, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Damla sulamayla çeltik üretiminde yüzde 60-70 su tasarrufu sağlandı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Damla sulamayla çeltik üretiminde yüzde 60-70 su tasarrufu sağlandı - Son Dakika
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