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Dana derisi halılar ev ve iş yerlerini süslüyor - Son Dakika

Dana derisi halılar ev ve iş yerlerini süslüyor

27.10.2021 09:24
Dana derisi halılar ev ve iş yerlerini süslüyor

Eskiden çiftlik ve köy evlerinde görmeye alışık olduğumuz dana ve koyun postu halılar, günümüzde modern konutları ve ofisleri süslüyor.

Eskiden çiftlik ve köy evlerinde görmeye alışık olduğumuz dana ve koyun postu halılar, günümüzde modern konutları ve ofisleri süslüyor.

Genellikle siyah, beyaz ve toprak renginin hakim olduğu dana ve koyun postları, kahverengi renk tonlarının hemen hepsini barındırdığı için bütün mobilya ve döşemelerle uyumlu. Doğallığa önem verenlerin tercihi olan dana derisi halılar ve koyun postları günümüzde revaçta. Mobilyalarla son derece uyumlu olan dana derisi halılar, kullanıldıkları mekanların havasını değiştiriyor. Dana derisi halı modelleri, yüzde yüz orijinal derinin yanı sıra, sun'i (imitasyon) dana derisi halı şeklinde de olabiliyor. Bu tür halılara "post halı" deniliyor. Dana derisi halılar misafir ve oturma odalarında, koridorlarda, salon ortalarında ya da kapı girişlerinde kullanılıyor. Tüylü koyun postları ise araçlarda, yataklarda ve koltuk önlerinde kullanılıyor.

Bursa'da Reyhan'da tarihi konakta her türlü deri ürünleri satan Emin Kırmızı, yüzde yüz tabii dana derilerinin son derece şık ve sağlıklı olduğunu ifade etti. Dana derisi halıların özenli el işçiliğinin eseri olduğunu söyleyen Emin Kırmızı, halının üst kısmında post deri, alt tabakada ise nubuk deri kullanıldığını kaydetti. Her derinin tek ve kendine özgü olduğunu, bir benzerinin olmadığını anlatan Emin Kırmızı, "Bu deriler tabakhanede işleniyor. Tüyleri dökülmüyor. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinde dekor olarak kullanıyor. Koyun postlarını müşteriler sağlıklı olduğu için tercih ediyor. İnsanlar bu postları ister arabasında, ister yatağında rahatlıkla kullanabilir. Koyun postlarını 200 ila 300 lira arasında, dana derisi halıları ise 700 ila 1000 lira arasında satıyoruz. Son yıllarda organik ve natürel ürünlere rağbet arttı. Deri halı ve postlar son derece sağlıklı. Bu yüzden tercih ediliyor" dedi. - BURSA

Dana derisi halılar ev ve iş yerlerini süslüyor
Dana derisi halılar ev ve iş yerlerini süslüyor
Dana derisi halılar ev ve iş yerlerini süslüyor
Dana derisi halılar ev ve iş yerlerini süslüyor
Dana derisi halılar ev ve iş yerlerini süslüyor

Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dana derisi halılar ev ve iş yerlerini süslüyor - Son Dakika Ekonomi


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