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Doğan: "Açlığa son vermek mümkün" - Son Dakika

Doğan: "Açlığa son vermek mümkün"

16.10.2021 16:24
Doğan:

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, dünyadaki gıda fiyatlarında yaşanan artışlar ve dalgalanmaların özellikle gelişmemiş ve az gelişmiş ülkelerde gıdaya erişimi zorlaştırdığını söyledi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, dünyadaki gıda fiyatlarında yaşanan artışlar ve dalgalanmaların özellikle gelişmemiş ve az gelişmiş ülkelerde gıdaya erişimi zorlaştırdığını söyledi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, 16 Ekim Dünya Gıda Günü nedeniyle açıklamalarda bulundu. Doğan, dünya çapında açlık çeken insanlarla ilgili farkındalığı arttırmak, açlığa son vermeye yönelik çalışmaları hızlandırmak, herkes için gıda güvenliğini ve sağlıklı beslenmeyi teşvik etmek amacıyla, her yıl 16 Ekim'de Dünya Gıda Günü'nde 150'yi aşkın ülkede çeşitli etkinlikler düzenlendiğini hatırlatarak, "Her insanın sağlıklı, sürdürülebilir ve ulaşılabilir gıda ihtiyacı en temel hakkıdır ve karşılanmalıdır. Ancak günümüzde dünyadaki açlıkla mücadelede başarılı olamadığımızı üzülerek görmekteyiz" dedi.

Doğan, küresel ısınma, kuraklık, gelişmiş ülkelerin tarımsal ürünlerdeki ithalat-ihracat ve korumacı politikaları, talep miktarının artması, tüketim alışkanlıklarının değişmesi, tarım sektörüne yeterli yatırımın yapılmaması, girdi fiyatlarının artması, tarım ürünlerinin biyoyakıt üretiminde kullanılması ve gündemden bir türlü düşmeyen pandemi gibi birçok etkenin dünya gıda fiyatlarını etkilediğini belirterek, "Dünyada gıda fiyatlarında yaşanan artışlar ve fiyatlardaki dalgalanmalar, özellikle gelişmemiş ve az gelişmiş ülkelerde gıdaya erişimi zorlaştırıyor hatta kimi zaman imkansız hale getiriyor. Her ülke kendine göre çeşitli yöntemlerle gıda fiyatlarıyla mücadele etmektedir. Açlığa son vermek mümkün. Bunu sağlayabilmek için dünya çapında ortak çalışmalar yapmamız gerekiyor. Ülkemizde de dünyada olduğu gibi son ayların en önemli gündem maddesi gıda fiyatlarındaki artışlardır. Bu konuda çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Yüksek gıda fiyatlarını önlemek için günlük çözümler yerine kalıcı çözümler üretilmesi gerekiyor. Üretimin sürdürülebilirliği ve verimliliğin sağlaması için başta gübre, elektrik, sulama, ilaç, mazot, yem olmak üzere girdi maliyetleri acilen düşürülmelidir. Artan girdi fiyatlarına karşın üretilen tarım ürünlerinin fiyatları artmıyor ve çiftçiler yeterli geliri elde edemiyor. Yeterli geliri elde edemeyen çiftçiler de üretimden uzaklaşıyor. Üretim olmazsa gıda fiyatları daha da yükselecektir. Gıda fiyatlarının kalıcı olarak düşürülmesi tarım sektörünün sorunlarının çözülmesiyle mümkün olacaktır dedi. Bu nedenle, ülkeyi yönetenlerin tarım sektörüne daima pozitif ayrımcılıkla bakması ve imkanların bu şartlarda sunulması gerekmektedir. Tarım sektörünün sorunları çözülmeli, gerekli yatırımlar yapılmalı ve var olan destekler artırılarak devam etmelidir" dedi. - ADANA

Doğan: Açlığa son vermek mümkün

Togo Cumhuriyeti, Ziraat Odası, Mehmet Akın, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Doğan: 'Açlığa son vermek mümkün' - Son Dakika Ekonomi


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