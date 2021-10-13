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DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Çevikel'den çevre açıklaması Açıklaması - Son Dakika

DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Çevikel'den çevre açıklaması Açıklaması

13.10.2021 10:00
DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Çevikel'den çevre açıklaması Açıklaması

DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, üretim maliyetlerindeki yükseliş ve hammadde temini sorununa rağmen sanayi üretim endeksindeki artışın sevindirici olduğunu kaydetti.

DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, üretim maliyetlerindeki yükseliş ve hammadde temini sorununa rağmen sanayi üretim endeksindeki artışın sevindirici olduğunu kaydetti. Çevikel, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nın tarafı olduğunu resmen açıklamasının ardından üretici ve çevre dostu politikaların bir arada yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Sanayi üretim endeksi, Ağustos ayında beklentileri aştı. Artış aylık yüzde 5'i geçerken, yıllık bazda yüzde 13,8 olarak gerçekleşti. Açıklanan verilerin ardından konuşan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, tüm dünyada üreticiler büyük sıkıntılarla boğuşurken, sürdürülebilir büyümenin göstergesi olarak kabul edilen sanayi üretim endeksinde yakaladığımız bu başarıya imza atan üreticileri kutladı. Çevikel; iş dünyası olarak, enerji maliyetlerindeki yükseliş başta olmak üzere üretim sürecini sekteye uğratabilecek tüm olumsuzlukların ivedilikle çözülmesini talep ettiklerini dile getirdi.

Üretici fedakarlığını yeniden ispatladı

Sanayi üretim endeksinin ekonomik büyümenin sürdürülebilirliği hakkında fikir veren en önemli göstergelerden biri olduğunun altını çizen Nilüfer Çevikel, küresel arenada üretim süreçleri sekteye uğramışken yakalanan başarının, üretici fedakarlığını bir kez daha gözler önüne serdiğini söyledi. Çevikel, üretim süreçlerinin yeniden şekilleneceği bir döneme girdiğimizi kaydederken, "Sera gazı salınımının küresel seviyede azaltılmasını hedefleyen Paris İklim Anlaşması kısa süre önceTürkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylandı. Dünyadaki değişim sürecinin dışında kalmayacağımızın göstergesi bu taraf oluş sonrası, üretim şekillerimizi bu anlaşma yükümlülüklerine göre yeniden şekillendirmemiz gerekiyor. Özellikle enerji, imalat, ulaşım ve tarım sektörlerinde değişimin kaçınılmaz olduğunu söylememiz mümkün. Önümüze artık bu doğrultuda yeni hedefler koymalı ve eylem planımızı belirlemeliyiz. Taraf olduğumuz Paris İklim Anlaşması'nın yükümlülüklerinin de göz önünde bulundurularak, üretici ve çevre dostu politikaların aynı potada eritilmesi gerekiyor. Ancak bu çerçevede geliştirilen politikalar büyümenin itici gücü olabilir" ifadelerini kullandı.

Ekonomik güven ortamı oluşturulmalı

Çevikel; üreticilerin, geliştirilen politikalar ve uygulanan yöntemlerle rahat hissettirilmesi gerektiğini söylerken, ekonomik anlamda oluşturulacak güven ortamında büyümeye sunulacak katkının her geçen gün artacağını da belirtti. İş dünyasının sesi olarak talepleri bir kez daha dile getiren Çevikel, "Sanayici üzerinde sürekli artan maliyet yükünün azalması için fiyat istikrarı politikasının kararlılıkla uygulanması gerekiyor. Yüksek enflasyon ve kur fiyatlarındaki önlenemez yükseliş üretim aşamalarında ciddi anlamda gerilim ve belirsizlik oluşturuyor. Tüm bu sıkıntılarla boğuşan üretici, bir de bir ay önceki gibi doğalgazda sanayi tarifesinde yüzde 15 artışa gidilmesi kararıyla omuzlarındaki yükün katlandığını hissediyor. İş dünyamız adına yüksek oranlı zam kararlarının yeniden gözden geçirilmesi başta olmak üzere tedarik sorunlarının çözülmesini, hammadde fiyatlarının kontrol altına alınmasını ve enflasyonla etkin mücadele yöntemlerini beklediğimizi bir kez daha deklare ediyoruz" dedi. - BURSA

DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Çevikel'den çevre açıklaması Açıklaması

Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye, Enerji, Paris, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Çevikel'den çevre açıklaması Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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