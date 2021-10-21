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DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel Açıklaması - Son Dakika

DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel Açıklaması

21.10.2021 10:14
DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel Açıklaması

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen 'Bursa Textile Show' kapılarını ziyaretçilere açtı.

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen 'Bursa Textile Show' kapılarını ziyaretçilere açtı. DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel fuara yaptığı ziyarette,'Üretim maliyetleri her geçen gün artarken, sektörde bazı sorunlar yaşıyoruz. Bu sorunlarla ancak böyle kapsamlı fuarlarla ihracat pastasındaki dilimimizi büyüterek baş edebiliriz' dedi.

Bursa Textile Show, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Fuar Alanı'nda, Ticaret Bakanlığı, KOSGEB, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) ve Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği'nin (UTİB) destekleriyle, Küresel Fuar Acentesi (KFA) organizasyonunda başladı. Bu yıl 6'ncısı düzenlenen fuarda, 111 firma sonbahar-kış 2022/23 kumaş koleksiyonlarını ziyaretçilerin beğenisine sundu. DOSABSİAD üyesi 40 firmanın fuarda alıcılarla buluşmasından mutluluk duyduğunu ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, üye stantlarını tek tek gezerek sektörel anlamda fikir alışverişinde bulundu.

"İyi üretim yeterli değil"

DOSABSİAD'ın da paydaş olduğu Bursa Textile Show'un ihracat payımızı artırmada önemli rol oynayacağını ifade eden Çevikel, "Tekstilin kalbi Bursa'da atıyor. Dünyada tekstiil sektörünün en önemli aktörlerinden olduğumuz bu fuarlara katılım sağlayan yabancı uyruklu kişilerden anlayabilirsiniz. Bizim üretim konusunda sıkıntımız yok, en güzelini kalitelisini üretebiliyoruz ancak geldiğimiz noktada yalnızca iyi üretim yapmak yeterli olmuyor. Ürünü dünyaya tanıtmak, sunmak gerekiyor. Bu anlamda Bursa gibi üretim merkezlerinde fuarların da düzenlenmesi çok önemli. Ülkemizin geleceği ihracatta ihracatın geleceği ise fuarlarda. Böylesine güçlü bir organizasyona öncülük ettiği için Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'a teşekkür ediyor, ihracat payımızı artırmaya katkı sunacağına inandığım bu fuara DOSABSİAD olarak paydaşlık etmekten mutluluk duyuyorum" dedi.

"Üretim maliyetleri sürekli yükseliyor"

Fuarda, DOSABSİAD'lı firmaların stantlarını ziyaret ederek sektörel istişarelerde bulunan Nilüfer Çevikel, sektörün yaşanan sorunları dile getirdi. Üreticinin özellikle, üretim maliyetlerinin her geçen gün artmasından yakındığını söyleyen Çevikel, "Paydaşı olduğumuz bu fuarın bu sene zirvede olduğunu görüyoruz. İlk gün binin üzerinde ziyaretçiyle buluştuk. Biz de Yönetim Kurulu üyelerimizle bugün üye firmalarımızın stantlarını ziyaret ettik, sektörle ilgili görüşlerimizi paylaştık. Firmalarımızdan gelen bizim de derinden hissettiğimiz bazı sorunlar var. Salgın nedeniyle uluslararası ticarette yaşanan kaos ve ardından gelen değişim, özellikle navlun fiyatlarında önemli oranda artışa neden oldu. Üretim maliyetlerimiz sürekli olarak yükselmeye devam ediyor. Navlun ücretlerindeki artış yüzde 100'ün, hammadde fiyatlarındaki artış ise yüzde 50'nin üzerine çıktı. Pandeminin başından bugüne kadar pamuk fiyatlarındaki artış yüzde 80 düzeyine ulaşmış durumda. Pamuk iplik fiyatları da benzer oranlarda arttı. Her geçen gün değişen fiyatlar hepimiz için zorluk oluşturuyor. Siparişlerin son dönemde yığılmasından dolayı hem hammadde bulunamaması hem de işçilikle ilgili bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Konuyla ilgili taleplerimizi gerekli makamlara ileteceğiz. Uzun bir pandemi döneminden sonra fuarın özellikle yabancı müşteriler açısından oldukça iyi geçtiğini görüyoruz ve bu bizi mutlu ediyor. Sadece davet usulüyle gelen değil tamamen fuarı duyup, kendileri ziyaret eden çok misafirimiz var, bu da geleceğe yönelik daha başarılı olacağımızın sinyallerini veriyor. İhracat payımızı artırmamız gerekiyor, bu da ancak fuarlarla sağlanabilir. Her yıl bu fuara DOSABSİAD'dan birçok firma katılım sağlıyor. Bu yıl 40 firmamızla buradayız. Müşteri sayısının artmasıyla ve fuar alanının genişletilmesiyle daha fazla firmamızla fuara iştirak edeceğiz" diye konuştu. - BURSA

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği, İhracat, Bursa, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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