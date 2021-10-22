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Dünya genelinde yenilenebilir enerjide istihdam 12 milyona ulaştı - Son Dakika

Dünya genelinde yenilenebilir enerjide istihdam 12 milyona ulaştı

22.10.2021 09:05
Dünya genelinde yenilenebilir enerjide istihdam 12 milyona ulaştı

Dünyada yenilenebilir enerji sektörü sayesinde sağlanan istihdam geçen yıl bir önceki yıla göre 500 bin artarak 12 milyona yükseldi.

Dünyada yenilenebilir enerji sektörü sayesinde sağlanan istihdam geçen yıl bir önceki yıla göre 500 bin artarak 12 milyona yükseldi.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından hazırlanan Yenilenebilir Enerji ve İstihdam - Yıllık Değerlendirme Raporu'na göre, küresel yenilenebilir enerji sektöründe istihdam 2012'den bu yana sürekli olarak büyüme gösterdi.

Çin, yenilenebilir enerjide 4,7 milyon istihdamla ilk sırada yer alırken, Brezilya'da 1,2 milyon, ABD'de 838 bin, Hindistan'da 726 bin kişi sektörde iş sahibi oldu. AB'de ise 1,3 milyon kişiye iş sağlandı.

Böylece dünyada yenilenebilir enerji sektöründe istihdam geçen yıl bir önceki yıla göre 500 bin artarak 12 milyon kişiye ulaştı.

Güneşte istihdam 4 milyonu buldu

Dünya genelinde 2020 sonu itibarıyla yenilenebilir enerjide 4 milyon kişi güneş sektöründe iş buldu. Onu, 1 milyon 250 bin kişiyle rüzgar enerjisi, 2,4 milyon kişiyle biyoyakıt sektörü izledi.

Rapora göre, geçen yıl küresel yenilenebilir enerji istihdamının yüzde 32'si kadınlardan oluştu. 2050'ye kadar 43 milyon kişinin yenilenebilir enerji sektöründe istihdam edileceği tahmin ediliyor.

Raporda görüşlerine yer verilen IRENA Genel Direktörü Francesco La Camera, yenilenebilir enerji sektöründeki istihdam politikasının iklim değişikliğiyle mücadele hedeflerine ulaşmada önemli katkı sağladığını belirterek, "Yatırımların artırılması enerji dönüşümü yanında sosyoekonomik fayda da sağlayacaktır. Çevresel sürdürülebilirlik sağlanarak istihdam olanakları aynı anda yaratılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Çalışma Örgütü, Yenilenebilir Enerji, İstihdam, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dünya genelinde yenilenebilir enerjide istihdam 12 milyona ulaştı - Son Dakika Ekonomi


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