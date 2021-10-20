Düzce'den AB ülkelerine 9 ayda 12 bin ton iç fındık ihraç edildi

Düzce'den ocak-eylül döneminde Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 12 bin 675 ton işlenmiş iç fındık gönderildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, fındık üretimi ve ihracatında önemli yere sahip Düzce'den geçen yıl 18 bin 596 ton işlenmiş iç fındık ihracatı gerçekleştirildi.

Ekim ayında kentten 2 bin 472 ton, bu yılın ilk 9 ayında ise AB ülkelerine toplam 12 bin 675 ton işlenmiş iç fındık satıldı belirtildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek, kent ihracatının büyük bölümünün işlenmiş fındık olarak kayıtlara geçtiğini belirterek, "Ürün pazara inmeye devam ediyor. Geçen yıl dünyadaki salgına rağmen ihracat hızla sürdü. Bu yıl da ihracat, beklentilerimizi karşılar durumda. İlden ihraç edilen fındık, işlenmiş ve kullanıma hazır iç fındık olarak gönderiliyor." ifadelerini kullandı.