Üye Girişi
Edenred Türkiye'den şirketlere ve çalışanlara tasarruf ettiren çözümler - Son Dakika

Edenred Türkiye'den şirketlere ve çalışanlara tasarruf ettiren çözümler

28.10.2021 10:05
Edenred Türkiye'den şirketlere ve çalışanlara tasarruf ettiren çözümler

Edenred Türkiye, öğle yemeği giderleri, akaryakıt alımları, teşvik ve ödüllendirme yöntemleriyle hem şirketlere hem de çalışanlara tasarruf ettiren çözümler sunuyor.

Edenred Türkiye, öğle yemeği giderleri, akaryakıt alımları, teşvik ve ödüllendirme yöntemleriyle hem şirketlere hem de çalışanlara tasarruf ettiren çözümler sunuyor.

Edenred Türkiye'den 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü kapsamında yapılan açıklamaya göre, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de salgının etkisiyle tüm süreçlerde tasarruf ettiren çözümler daha da ön plana çıktı. Gerek işverenler gerekse çalışanlar bu süreçte harcamalarını kontrol altına alarak en tasarruflu çözümlere daha da önem vermeye başladı.

Bu noktada şirketlere verimli bir kurumsal gider yönetim imkanı sunan Edenred Türkiye; Ticket Restaurant Yemek Kartı ile öğle yemeği harcamalarında, Ticket Car Akaryakıt Çözümleri ile akaryakıt alımlarında, Ticket Compliments Hediye Çekleri ile teşvik ve ödüllendirme programlarında şirketlere ve çalışanlara tasarruf sağlayarak hayatı kolaylaştırmaya devam ediyor.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Edenred Türkiye Satış Direktörü Görkem Oran, Türkiye'de 30 bini aşkın kurumsal müşterisinin 1,5 milyonu aşkın çalışanına 50 bin üye restoran ve kafede, binlerce akaryakıt istasyonunda hizmet verdiklerini bildirdi.

Ticket Restaurant Yemek Kartı sistemiyle KOBİ'ler de dahil olmak üzere tüm işletmelere yüzde 100'e varan vergi istisnası avantajı sağladıklarını, böylelikle maliyetlerini düşürerek kaynaklarını daha verimli kullanabilmelerine ve tasarruf etmelerine yardımcı olduklarını kaydeden Oran, şu açıklamalarda bulundu:

"Tasarruf bizim işimiz' diyerek şirketlere ve çalışanlara, tasarruf ettiren akıllı çözümlerimizle destek oluyoruz. Yemek kartı sistemimizde şirketler öğle yemeği giderinde yüzde 15 SGK işçi primi, yüzde 22,5 SGK işveren primi, yüzde 0,75 damga vergisi, yüzde 22 gelir vergisi istisnası ile KDV indirimine tabi oluyor. Böylelikle çalışanları başına yılda 6 bin liraya varan tasarruf avantajı yakalıyor. Kampanya ve indirimlerle de çalışanlara destek oluyoruz. Dolu Dolu sadakat programı sayesinde restoranlardan indirimli yemek ve kahve almanın yanı sıra anında kazanılan bu indirimler sonucu kullanıcılar kart bakiyelerini ayda ortalama 2 gün daha geç bitiriyor."

Oran, Red Club kampanyalarıyla çalışanlara zincir restoran ve kafelerden İngilizce eğitimine, kuru temizlemeden çiçek gönderimine, aksesuardan küçük ev aletlerine kadar pek çok farklı alandaki ihtiyaçları için piyasa fiyatının çok altında satın alma imkanı sunduklarını bildirdi.

Akaryakıt çözümleriyle yüzde 15'e varan tasarruf imkanı

Edenred Türkiye Satış Direktörü Oran, Ticket Car Akaryakıt Çözümleri sayesinde şirketlere akaryakıt harcamalarını kontrol edebilme fırsatı sunduklarını belirterek, tüm akaryakıt alımlarını tek faturada toplayabilen şirketlerin, plakaya tanımlı sistemle araçlara gün, hafta, ay ve lokasyon bazında sınırlama koyarak ihtiyaç fazlası kullanımı önleyebildiğini ve harcamalarının kontrol altına alınması sayesinde yakıt alımlarında ortalama yüzde 15'e varan tasarruf sağladığını anlattı.

Ticket Compliments Hediye Çekleri ile teşvik ve ödüllendirme programlarında şirketlere ve çalışanlara tasarruf sağlayarak hayatı kolaylaştırmaya devam ettiklerini aktara Oran, şu bilgileri verdi:

"Çalışanlarının ve bayilerinin performanslarını ya da iş ortaklarını ödüllendirmek ve özel günlerde hediye vermek isteyen şirketlerin tercih ettiği Ticket Compliments hediye çeklerimizi ve kartlarımızı kullanıcılara kendi ihtiyaç ve beğenilerine göre özgürce kullanım imkanı sunuyoruz. Ticket Compliments, şirketleri farklı markalarla anlaşmak, hediye temin etmek ve dağıtmak gibi operasyonel yük getiren süreçlerden ve bu süreçlerin maliyetinden de kurtarıyor."

Yemek Tarifi, Akaryakıt, Türkiye, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Edenred Türkiye'den şirketlere ve çalışanlara tasarruf ettiren çözümler - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beren Saat dişlerini yaptırdı! Yeni görüntüsü hayranlarını ikiye böldü 09:57 Beren Saat dişlerini yaptırdı! Yeni görüntüsü hayranlarını ikiye böldü Taksici isyan etti: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi? 09:45 Taksici isyan etti: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi? 25 yaşındaki genç kız, otel odasında erkek arkadaşı tarafından karnından bıçaklandı 09:13 25 yaşındaki genç kız, otel odasında erkek arkadaşı tarafından karnından bıçaklandı
HDP'li Ömer Gergelioğlu'dan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a tepki: Şahsi meseleni buraya getiremezsin 08:43 HDP'li Ömer Gergelioğlu'dan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a tepki: Şahsi meseleni buraya getiremezsin Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek 07:36 Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek 31 Aralık'a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak 07:34 31 Aralık'a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak
Borussia Mönchengladbach'a 5-0 yenilen Bayern Münih son 43 yılın en ağır mağlubiyetini aldı 00:22 Borussia Mönchengladbach'a 5-0 yenilen Bayern Münih son 43 yılın en ağır mağlubiyetini aldı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı 21:26 Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı

Son Dakika Haberleri
10:00 Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz
09:53 Zam öncesi akaryakıt almak isteyen vatandaşlar fırsatçılarla karşılaştı
09:44 Taksici isyan etti: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi?
09:29 Tam altın fiyatı nedir? Altın düşecek mi? Gram, çeyrek ne kadar?
09:19 Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim
09:06 Didem Soydan, ayrılık sonrası paylaştığı siyah elbisesiyle beğeni topladı
09:03 Kamyonet ile tır çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
08:42 HDP'li Ömer Gergelioğlu'dan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a tepki: Şahsi meseleni buraya getiremezsin
08:07 Zümrüt Apartmanı faciasında 132 saat sonra burnu bile kanamadan kurtulmuştu, balkondan düşerek yaşamını yitirdi
07:34 31 Aralık'a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak
Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz         
10:01
Zam öncesi akaryakıt almak isteyen vatandaşlar fırsatçılarla karşılaştı Zam öncesi akaryakıt almak isteyen vatandaşlar fırsatçılarla karşılaştı         
09:54
Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim         
09:20
Didem Soydan, ayrılık sonrası paylaştığı siyah elbisesiyle beğeni topladı Didem Soydan, ayrılık sonrası paylaştığı siyah elbisesiyle beğeni topladı         
09:06
Zümrüt Apartmanı faciasında 132 saat sonra burnu bile kanamadan kurtulmuştu, balkondan düşerek yaşamını yitirdi Zümrüt Apartmanı faciasında 132 saat sonra burnu bile kanamadan kurtulmuştu, balkondan düşerek yaşamını yitirdi         
08:08
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Çok yakında vaka sayıları düşecek Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Çok yakında vaka sayıları düşecek         
07:35
Belediye personeli, onlarca köpeği diri diri gömdü Belediye personeli, onlarca köpeği diri diri gömdü         
00:43
Basketbolcu Metecan Birsen, Selin Ciğerci'yle aşk yaşadığı dedikodularını yalanladı Basketbolcu Metecan Birsen, Selin Ciğerci'yle aşk yaşadığı dedikodularını yalanladı         
21:26
Bakan Koca, kaza sonucu ölen Rümeysa'nın 36 saat çalıştığı iddiasını yalanladı Bakan Koca, kaza sonucu ölen Rümeysa'nın 36 saat çalıştığı iddiasını yalanladı         
20:41
Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu         
17:49
Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı         
17:47
Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu         
17:12
İki kardeş, yanlışlıkla babalarını yedi İki kardeş, yanlışlıkla babalarını yedi         
16:47
Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti         
15:38
Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim         
14:25
Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, "Azgındım" savunması şaşkınlık yarattı         
14:23
Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi         
13:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2021 10:14:28. #1.13#
SON DAKİKA: Edenred Türkiye'den şirketlere ve çalışanlara tasarruf ettiren çözümler - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement