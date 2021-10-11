Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,752 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 2,644 2,752 Ayçiçeği Kg 5,970 6,751 Süpürge teli Kg 11,510 14,830 Dana Kg 18,530 29,770 İnek Kg 13,280 21,350 Düve Kg 16,950 24,940 Koyun Kg 7,000 18,400 Kuzu Kg 25,900 31,400 Toklu Kg 17,000 18,000

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