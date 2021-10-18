Efes Tarlası Bakkalı 1 yaşında

Küçük üreticiye destek olmak, kadınların el emeği gıda ürünlerini değerlendirmek, kooperatifçiliğe katkı sunmak amacıyla hayata geçen Efes Tarlası Bakkalı 1 yaşına bastı.

Efes Tarlası Bakkalı açıldığı günden bu yana Selçuk'ta yaşayan 60 kadın üreticiden, Türkiye'de faaliyet gösteren 26 kooperatiften 346 bin TL tutarında ürün alındı. Sadece Selçuk'ta yaşayan kadın üreticilerden Selçuk Efes Tarımsal Kalkınma Kooperatifi aracılığıyla 161 bin TL tutarında ürün alındı. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in başlattığı tarımsal kalkınma hamlesinin bir parçası olarak hayata geçen Efes Tarlası Bakkalı, açıldığı günden bu yana tüketiciyi iyi, temiz, adil gıda ile buluştururken, Selçuk'ta yaşayan kadınların evlerinde ürettikleri tarhana erişte, reçel, salça ve meyve kurusu gibi ürünlerin değerlendirilmesine ve kooperatifçiliğin desteklenmesine katkı sunuyor. Efes Tarlası Bakkalı'nda satılan her ürünün üzerinde üretici kadınların isimleri de yer alıyor.

Efes Tarlası Bakkalı ile üretimde kadının adı var

Efes Tarlası Bakkalı'nda evde yaptığı ürünleri satan Pelin Demirezen, kendi yetiştirdiği ürünlerden ürettiği ürünleri tüketici ile buluşturmanın büyük bir mutluluk olduğunu belirterek, "Kendimi bildim bileli toprakla, tarımla uğraşıyorum. Yılın dört mevsimini toprakla geçiyoruz. Kendi yetiştirdiğim ürünlerden elde ettiğim kuru üzüm, pekmez, reçel, toz biber gibi ürünleri Efes Tarlası Bakkalı'nda satıyorum. Bize bu olanağı sunan Başkanımız Filiz Ceritoğlu Sengel'e, Selçuk Efes Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Gürsu Özütürk ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Efes Tarlası Bakkalı'nda ürünlerini satmanın kendisine yeni arkadaşlıklar kazandırdığının da altını çizen Berrin Yakak, "Yaptığım reçelleri Efes Tarlası Bakkalı'nda satıyorum. Reçel yaptığım ürünleri bahçemde yetiştiriyorum. Benim için güzel bir deneyim oldu. Mutluyum. Belediye başkanımıza, kooperatif başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Gökçealan'da açtığı dükkanın yanı sıra Efes Tarlası Bakkalı'nda da ürünlerini satan Neriman Tunçak, "Ben çiftçi bir aileden geliyorum. Kendi tarlamızda ürettiğim ürünleri herkesle buluşturmak, emek verdiğim bir şeyden kazanç elde etmek çok güzel bir şey. Her zaman bize destek olan Filiz Başkanımıza ve Gürsu Ablamıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Bir diğer üretici kadın Emiş Akduman, yaptığı birçok ürünü Efes Tarlası Bakkalı'nda sattığını ve bundan çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Doğal, evde kendimize yaptığımız gibi tarhanamızı, eriştemizi, nar ekşisi, toz biber gibi ürünler yapıyorum. Filiz Başkanımıza, kooperatifimize çok teşekkür ediyorum" sözlerine yer verdi. - İZMİR