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Eko-SIM kartlarla yüzlerce ton plastikten tasarruf sağlanacak - Son Dakika

Eko-SIM kartlarla yüzlerce ton plastikten tasarruf sağlanacak

22.10.2021 11:23
Eko-SIM kartlarla yüzlerce ton plastikten tasarruf sağlanacak

Daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunma hedefiyle faaliyet gösteren Vodafone, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 15 ülkede geri dönüştürülmüş plastikten üretilen yeni Eko-SIM kartları kullanıma sunarak her yıl saf plastik üretiminde 320 ton tasarruf, karbon salımında ise bin 280...

Daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunma hedefiyle faaliyet gösteren Vodafone, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 15 ülkede geri dönüştürülmüş plastikten üretilen yeni Eko-SIM kartları kullanıma sunarak her yıl saf plastik üretiminde 320 ton tasarruf, karbon salımında ise bin 280 ton azalma hedefliyor. Bu, 12 konteyner dolusu plastikten tasarruf demek.

Amaç odaklı bir şirket olma hedefiyle faaliyet gösteren Vodafone, tüm dünyada çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Geçen yıl dünya genelinde yarı boyutlu SIM kartı kullanıma sunan Vodafone, şimdi de geri dönüştürülmüş plastikten üretilen yeni Eko-SIM kartlarını tanıttı. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 15 ülkede kullanıma sunulacak Eko-SIM kartlar, plastik kullanımını ve karbon emisyonunu önemli ölçüde azaltıyor. Vodafone, Eko-SIM kart kullanımıyla her yıl saf plastik kullanımında 320 ton tasarruf, karbon salımında ise 1.280 ton azalma sağlamayı hedefliyor. Aralık ayında Türkiye'de de kullanılmaya başlanacak Eko-SIM kartlar aşamalı olarak mevcut SIM kartların değiştirilmesi ile yaygınlaşacak.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

"Vodafone olarak faaliyetlerimizin çevresel etkilerini azaltmaya yönelik sürdürülebilir proje ve programlar hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, plastik SIM tedariki ihtiyacını da tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Baktığımızda, çok küçük görünen konuların büyük etkiler yaratabildiğini görüyoruz. Bir SIM kart çok küçük görünse de büyük bir atık geri dönüşümü potansiyeli yaratıyor. Bu farkındalıkla, 2014'te yarı boyutlu SIM kartlara geçiş yapmış ve müşterilerimizin plastik kullanım miktarını azaltmıştık. Önümüzdeki dönemde ise geri dönüştürülmüş plastikten üretilen Eko-SIM kartlar sayesinde işlenmemiş plastik ihtiyacını ortadan kaldırarak yeni plastik üretimi kaynaklı karbon emisyonundan tasarruf edeceğiz. Eko-SIM karta geçişle birlikte işlenmemiş plastik tüketimini dünya genelinde 320 ton azaltacağız. Bu da 12 konteyner dolusu plastik tasarrufu anlamına geliyor."

Mağaza ve ofislerde plastik kullanımına son

Şirket, 2020 itibarıyla dünya genelinde mağaza ve ofislerinde gereksiz plastik ve tek kullanımlık ürün kullanımına son verdi. Tek kullanımlık plastik poşet kullanımını da kaldıran şirket, plastik içerikli pazarlama veya promosyon malzemelerinin kullanımını durdurarak veya kısıtlayarak bunların yerine düşük çevresel etkiye sahip alternatiflere yöneldi.

Vodafone Türkiye'de 'plastiksiz ofis' uygulaması

Şirket, Türkiye'de de tüm ofis binalarında hayata geçirdiği 'plastiksiz ofis' uygulamasıyla yılda ortalama 6 milyon çeşitli kullan-at plastik ürün kullanımına son verdi. "Yeşili Seven Kırmızı" hareketi kapsamında başlatılan uygulamalarla, Vodafone Türkiye ofislerinde plastik bardak yerine kağıt bardak, plastik şişe yerine cam şişe, naylon poşet yerine doğa dostu ambalaj kullanılıyor. Şirket yemekhanesinde porselen, cam gibi doğa dostu ve geri dönüşümlü ürünler tercih ediliyor. Şirket bünyesinde yer alan kafelerde geri dönüşümlü bardaklarda içecek satışı yapılıyor ve çalışanların doğa dostu ürünler kullanması teşvik ediliyor. Şirket içinde bulunan markette ise cam şişede su satışı yapılırken, naylon poşet yerine doğa dostu ambalajlar kullanılıyor. - İSTANBUL

Eko-SIM kartlarla yüzlerce ton plastikten tasarruf sağlanacak
Eko-SIM kartlarla yüzlerce ton plastikten tasarruf sağlanacak

Vodafone, Türkiye, Aralık, Karbon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Eko-SIM kartlarla yüzlerce ton plastikten tasarruf sağlanacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Eko-SIM kartlarla yüzlerce ton plastikten tasarruf sağlanacak - Son Dakika
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