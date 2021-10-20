En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,23 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,09 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF" ve yüzde 0,03 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 4 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,017059 -0,23 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,026232 -0,09 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF 0,011579 -0,03 VEM Pera 2 Değişken Grup EYF 0,024099 -0,01 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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