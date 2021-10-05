Son dakika haberi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,108795
|0,42
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,062906
|0,38
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,105363
|0,36
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,117044
|0,32
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,167003
|0,31
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,024789
|0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF
|0,010478
|0,37
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,122705
|0,36
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,067642
|0,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,035114
|0,88
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,033282
|0,54
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,110316
|0,23
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,025812
|0,19
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,069615
|0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,009748
|1,20
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,034038
|0,10
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,016606
|0,07
|VEM Katılım Dengeli Değişken EYF
|0,030931
|0,06
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,030135
|0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,053828
|0,58
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,048983
|0,57
|VEM Altın Katılım EYF
|0,055915
|0,57
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,053530
|0,56
|HEM Altın Katılım EYF
|0,032967
|0,56
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,032197
|0,09
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,085430
|0,08
|HEM Para Piyasası EYF
|0,028014
|0,05
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,080863
|0,05
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026517
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi