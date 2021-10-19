Üye Girişi
Enerjisa Enerji, 800 milyon liralık tahvil ihracı gerçekleştirdi - Son Dakika

Enerjisa Enerji, 800 milyon liralık tahvil ihracı gerçekleştirdi

19.10.2021 12:54
Enerjisa Enerji, 800 milyon liralık tahvil ihracı gerçekleştirdi

Elektrik dağıtım ve satış sektörünün lider oyuncularından biri olan Enerjisa Enerji, başarılı bir tahvil ihracını Ak Yatırım aracılığıyla gerçekleştirerek yatırımcılardan gelen yüksek talebin 800 milyon TL'sini karşıladı.

Elektrik dağıtım ve satış sektörünün lider oyuncularından biri olan Enerjisa Enerji, başarılı bir tahvil ihracını Ak Yatırım aracılığıyla gerçekleştirerek yatırımcılardan gelen yüksek talebin 800 milyon TL'sini karşıladı. İki yıl vadeli, kupon ödemelerinin Türk Lirası Referans Endeksine bağlı gerçekleşeceği yeni tahvil ihracıyla birlikte şirketin tedavüldeki toplam tahvili 1,7 milyar TL'ye ulaştı.

Enerjisa Enerji, 15 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirdiği, iki yıl vadeli, Türk Lirası Referans Endeksine bağlı tahvil ihracı ile reel sektörün üçüncü, elektrik enerjisi sektörünün ise en büyük tahvil ihracını gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu ihraçla birlikte yatırımcılardan gelen yüksek talebin 800 milyon TL'sini karşılayan şirketin tedavüldeki toplam tahvili 1,7 milyar TL'ye ulaştı.

Konu hakkında açıklama yapan Enerjisa Enerji CFO'su Michael Moser, "Şirket olarak sektörde gerçekleştirdiğimiz başarılı çalışmalara bir yenisini ekleyerek, talep toplama neticesinde öngörülenin 4 katı ihraç boyutunda tahvil ihracı gerçekleştirdik. Bu ihraçla birlikte yatırımcılardan gelen talebin 800 milyon TL'sini karşıladık. 15 Ekim'de gerçekleşen ihraç ile sektördeki güvenilirliğimizin bir kez daha ispatlanmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. İki yıl vadeli ve Türk Lirası Referans Endeksine bağlı tahvil ihracımız ile ülkenin üçüncü, elektrik enerjisi sektörünün ise en büyük tahvil ihracına imza atmak bizi ayrıca gururlandırıyor" dedi.

Gerçekleşen tahvil ihracının, enerji sektöründe finansal sürdürülebilirliğin güçlenmesine ve sektörün yatırımcı için cazibesinin artırılmasına katkı açısından da önem taşıdığını vurgulayan Moser, "Yatırımcıların ilgisi beklediğimizden çok daha yüksekti. Bu yılın başındaki 400 milyon TL TLREF'e endeksli tahvilimizin ardından, bugün elde ettiğimiz başarı, yatırımcıların şirketimize ve elektrik sektörüne olan desteğini ve güvenini gösteriyor. Bu işlemi daha çok likiditenin artırılması ve Türkiye'nin sermaye piyasalarının genel gelişimine katkı olarak görüyoruz. Tedavüldeki toplam tahvilimizin 1,7 milyar TL'ye ulaşması da bizim açımızdan büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.

Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş şöyle konuştu: "Ak Yatırım olarak bugüne kadar özel sektör tahvil piyasasında öncü ve sektöre değer katan birçok ilke imza attık. Türkiye'nin elektrik dağıtım ve perakende satış sektöründe lider konumda olan Enerjisa ile 2017 yılı Mart ayında başarıyla tamamladığımız Türkiye'deki 'En büyük' reel sektör tahvil ihracı sonrasında, yine 2017 yılı Ağustos ayında Türkiye'deki 'En uzun vadeli' özel sektör tahvil ihracını gerçekleştirdik. Bugün ise iki yıl vadeli, Türk Lirası Referans Endeksine bağlı 800 milyon TL'lik tahvil ihracıyla öngörülenin 4 katı büyüklüğünde bir ihraç boyutuna ulaştık. Bu tahvil ihracı ile reel sektörde üçüncü, elektrik enerjisi sektöründe ise en büyük tahvil ihracına aracılık etmenin haklı gururunu taşıyoruz. Şirket olarak özel sektör tahvil ihraçlarındaki liderliğimizi sürdürerek fark oluşturmaya devam edeceğiz." - İSTANBUL

Enerjisa Enerji, 800 milyon liralık tahvil ihracı gerçekleştirdi
Enerjisa Enerji, 800 milyon liralık tahvil ihracı gerçekleştirdi

Türk Lirası, Yatırımcı, Enerjisa, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Enerjisa Enerji, 800 milyon liralık tahvil ihracı gerçekleştirdi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri 12:37 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri TÜSİAD'tan, Türkiye'nin geleceği ile ilgili korkutan uyarı: Mahşerin dört atlısı üzerimize geliyor 12:29 TÜSİAD'tan, Türkiye'nin geleceği ile ilgili korkutan uyarı: Mahşerin dört atlısı üzerimize geliyor Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor? 12:06 Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor?
Bilim insanlarından H5N6 uyarısı: Koronavirüsten çok daha tehlikeli, bulaştığı insanların çoğunu öldürüyor 11:53 Bilim insanlarından H5N6 uyarısı: Koronavirüsten çok daha tehlikeli, bulaştığı insanların çoğunu öldürüyor Dışişleri Bakanlığı'ndan 10 ülkenin büyükelçisine Kavala isyanı: Hadsiz açıklama kabul edilemez 11:31 Dışişleri Bakanlığı'ndan 10 ülkenin büyükelçisine Kavala isyanı: Hadsiz açıklama kabul edilemez Mohamed Salah'tan önemli imza! Ronaldo'nun kazancını arkada bırakacak 11:17 Mohamed Salah'tan önemli imza! Ronaldo'nun kazancını arkada bırakacak
Sinirlerine hakim olamayan Okan Kurt'un bir kişiye saldırdığı anlar kameraya yansıdı 10:59 Sinirlerine hakim olamayan Okan Kurt'un bir kişiye saldırdığı anlar kameraya yansıdı İstanbul'da taksiler için yeni dönem başlıyor! Plaka tahsisinde yeni sisteme geçiliyor 10:40 İstanbul'da taksiler için yeni dönem başlıyor! Plaka tahsisinde yeni sisteme geçiliyor

Son Dakika Haberleri
12:38 Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor
12:37 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
12:28 TÜSİAD'tan, Türkiye'nin geleceği ile ilgili korkutan uyarı: Mahşerin dört atlısı üzerimize geliyor
12:26 UEFA atamaları yaptı! Sahne sırası temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'a geldi
12:05 Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor?
11:59 Bir önceki gün 529 lira ile günü kapatan gram altın fiyatı bugün kaç lira? 19 Ekim 2021
11:53 Amatör dalgıç tarafından bulunan değeri paha biçilemeyen dev kılıcın yerini kimse bilmiyor
11:53 Bilim insanlarından H5N6 uyarısı: Koronavirüsten çok daha tehlikeli, bulaştığı insanların çoğunu öldürüyor
11:42 Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi
11:31 Dışişleri Bakanlığı'ndan 10 ülkenin büyükelçisine Kavala isyanı: Hadsiz açıklama kabul edilemez
Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor         
12:39
İstanbul'un popüler ilçesi Arnavutköy'de korkutan moloz manzarası! Fark edemeyen araçlar kaza yapıyor İstanbul'un popüler ilçesi Arnavutköy'de korkutan moloz manzarası! Fark edemeyen araçlar kaza yapıyor         
12:32
UEFA atamaları yaptı! Sahne sırası temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'a geldi UEFA atamaları yaptı! Sahne sırası temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'a geldi         
12:26
Amatör dalgıç tarafından bulunan değeri paha biçilemeyen dev kılıcın yerini kimse bilmiyor Amatör dalgıç tarafından bulunan değeri paha biçilemeyen dev kılıcın yerini kimse bilmiyor         
11:54
Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi         
11:43
Son Dakika! Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na, İmamoğlu tavsiyesi verdi: Bürokrasiye değil İBB Başkanı'na kafa yor Son Dakika! Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na, İmamoğlu tavsiyesi verdi: Bürokrasiye değil İBB Başkanı'na kafa yor         
11:18
Muharrem İnce'nin iki vekili, TBMM'deki oylamada Cumhur İttifakı saflarında yer aldı Muharrem İnce'nin iki vekili, TBMM'deki oylamada Cumhur İttifakı saflarında yer aldı         
11:03
Kayıp 1 milyon 800 bin TL'yi sahibine ulaştırdı, hediye olarak teşekkür aldı Kayıp 1 milyon 800 bin TL'yi sahibine ulaştırdı, hediye olarak teşekkür aldı         
10:54
Özdemir Bayraktar'ın ölümü sonrası en çok paylaşılan fotoğrafın detayları ortaya çıktı Özdemir Bayraktar'ın ölümü sonrası en çok paylaşılan fotoğrafın detayları ortaya çıktı         
10:02
Müzisyen Erdal Erdoğan, sahne aldığı düğünde saldırıya uğradı! O anlar kameraya yansıdı Müzisyen Erdal Erdoğan, sahne aldığı düğünde saldırıya uğradı! O anlar kameraya yansıdı         
09:58
Hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan Karim Benzema'ya hapis! Kaset şantajı kariyerini yaktı Hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan Karim Benzema'ya hapis! Kaset şantajı kariyerini yaktı         
09:52
Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için etkili kar yağışı alarmı Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için etkili kar yağışı alarmı         
08:08
MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damga vurdu! Yüzde 55'le zirvede yer aldı MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damga vurdu! Yüzde 55'le zirvede yer aldı         
07:30
Müge Anlı'da kan donduran iddia: Sevgilim kardeşimi öldürüp tuvalete oturttu, kokmasın diye her gün yıkadı Müge Anlı'da kan donduran iddia: Sevgilim kardeşimi öldürüp tuvalete oturttu, kokmasın diye her gün yıkadı         
20:22
Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi         
16:58
Hamam ziyareti yapan Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı Hamam ziyareti yapan Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı         
16:54
'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler 'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler         
15:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2021 12:59:13. #1.13#
SON DAKİKA: Enerjisa Enerji, 800 milyon liralık tahvil ihracı gerçekleştirdi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement