Enerjisa, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı imzalamasından memnuniyet duyuyor

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı Enerjisa Enerji, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylamasından şirket olarak memnuniyet duyduklarını açıkladı.

Şirketin açıklamasına göre, Ekim 2019'da BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) imzacısı olan ve Ocak 2020'de ilk kez Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu alarak BİST Kurumsal Yönetim Endeksi'ne giren Enerjisa Enerji, yol haritasını sürdürülebilirlik stratejisi üzerinde kurgulamaya devam ediyor.

TBMM Genel Kurulu tarafından 6 Ekim'de onaylanan ve tüm dünyada 197 ülkenin imzacısı olduğu Paris İklim Anlaşması ile sera gazı emisyonlarının azaltılarak, küresel ısınmanın sanayileşme öncesi döneme kıyasla 2 derece ile sınırlandırılması hatta 1.5 dereceye düşürülmesi amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi Murat Pınar, Türkiye'nin global iklim değişikliği konusunda hassasiyet göstererek Paris İklim Anlaşması'nı yürürlüğe almasından memnuniyet duyduklarını belirterek, "Enerjisa Enerji olarak sürdürülebilirlik, sera gazı emisyonu azaltımı, enerji tasarrufu, dijitalizasyon konularını operasyonlarımızın merkezine koymaya devam ederek, sorumlu kamu hizmeti yapıyor olmanın bilinciyle ülkemizin bu konudaki hedeflerine ulaşmasına destek olacağız." ifadesini kullandı.

Pınar, dünyadaki enerji ve sürdürülebilirlik trendlerini takip ettiklerini ve bu yolda ilerlediklerini aktararak, şunları kaydetti;

"Türkiye dinamiklerine göre yol haritamızı belirleyen ve ilerlemeye devam eden bir şirketiz. Sürdürülebilirlik anlayışını pusulamız olarak konumlayarak ana iş kollarının yanı sıra geçtiğimiz sene Müşteri Çözümleri şirketimiz ile doğa dostu ve teknolojiyi odağına alan yenilenebilir enerji uygulamalarımızı İşimin Enerjisi çatısı altında toplayarak lansmanını gerçekleştirdik. Ülkemizin enerji sektörünün öncülerinden olarak, Paris İklim Anlaşması'nın küresel ısınmayı ve sera gazı salınımını azaltma hedeflerine ulaşma konusunda en çok ihtiyacı olan bu yaklaşımla operasyonlarımıza ve yatırımlarımıza devam edeceğimizi, hem ülkemiz hem de dünyamız için daha yaşanılabilir bir gelecek bırakma adına taşın altına elimizi koymaktan geri kalmayacağımızı taahhüt ediyoruz. Paris İklim Anlaşması'nın imzalanmasının bizim gibi bu konuyu yol haritası olarak belirlemiş şirketler için son derece cesaretlendirici ve çarpan etkisine sahip bir gelişme olarak değerlendiriyorum. Bu gelişmenin ülkemize ve tüm dünyaya çok faydalı bir geri dönüş sağlayacağına gönülden inanıyor, ülkemizin düşük karbonlu gelecek hedeflerine ulaşma yolunda en büyük destekçilerinden olacağımız için şimdiden gurur duyuyoruz."